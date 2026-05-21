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Sa perte nette se creuse
Le prix du carburant pèse lourd sur les finances d'EasyJet

EasyJet annonce une perte nette de 377 millions de livres au premier semestre 2026, en hausse de 27%. La guerre au Moyen-Orient fait grimper le coût du carburant et affecte les réservations.
Publié: il y a 51 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
EasyJet annonce une perte nette de 377 millions de livres au premier semestre 2026.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé jeudi avoir aggravé sa perte au premier semestre de son exercice décalé, pénalisée par la guerre au Moyen-Orient qui a entraîné une hausse des prix du carburant et réduit la visibilité sur les réservations.

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La perte nette s'élève à 377 millions de livres sur les six mois achevés fin mars, soit une aggravation de 27% par rapport à l'an passé, souligne le groupe dans son communiqué. Le chiffre d'affaires du groupe est pour sa part en progression de 12%, à 3,954 milliards de livres.

En dépit «de réservations tardives solides», les résultats «ont été pénalisés par le conflit au Moyen-Orient (débuté le 28 février, ndlr), via une hausse des coûts du carburant et une moindre visibilité sur les réservations futures», explique l'entreprise.

Un retard de réservations

La hausse des coûts en kérosène s'est traduite par des dépenses supplémentaires à hauteur de 25 millions de livres en mars, détaille-t-elle, ajoutant ne pas constater de perturbation de son approvisionnement en carburant.

La compagnie prévient que le second semestre sera lui aussi affecté par le conflit et que «les réservations globales pour la période estivale accusent un retard par rapport à leur niveau à la même époque l'année dernière».

En dépit de ces résultats et de l'incertitude des mois à venir, le directeur général d'Easyjet, Kenton Jarvis, estime que son entreprise est capable de rebondir après le conflit, puis de «progresser encore vers (ses) objectifs financiers de moyen terme».

«Un nombre de clients en hausse»

«Nous avons réalisé une solide performance opérationnelle au premier semestre, avec une demande soutenue se traduisant par un coefficient de remplissage de 90%, en hausse de 2 points par rapport à l'an dernier», insiste-t-il.

Il entend aussi s'appuyer sur l'expansion d'easyJet holidays, l'offre de séjours du groupe, en fort développement ces derniers mois. Cette activité «a continué d'enregistrer une forte demande, avec un nombre de clients en hausse de 22% sur un an», relève l'entreprise.



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