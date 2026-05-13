DE
FR

Crise du kérosène
Le prix des billets d’avion s’effondrent de 71% avant les vacances d’été

Les compagnies aériennes bradent les billets. En pleine crainte de pénurie de kérosène, les prix des vols vers la Méditerranée ont chuté jusqu’à 71%. Les voyageurs hésitent encore à réserver pour cet été.
Publié: il y a 33 minutes
1/4
Par crainte de la crise du kérosène, de nombreux voyageurs attendent avant de réserver leurs vols de vacances.
Photo: keystone-sda.ch
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik Berger

Les vacances d’été approchent, mais beaucoup d’Européens n’ont toujours pas réservé. En cause? Les craintes liées à une possible pénurie de kérosène et à des annulations de vols en raison de la guerre en Iran. De nombreux voyageurs préfèrent attendre, partir en train ou en voiture, voire renoncer à un éventuel voyage.

Cette hésitation met les compagnies aériennes européennes sous pression. Pour remplir leurs avions cet été, elles multiplient désormais les rabais, malgré les tensions au Moyen-Orient. Selon une analyse du «Financial Times», les prix des billets ont fortement baissé ces dernières semaines sur plusieurs destinations de vacances populaires, surtout autour de la Méditerranée.

Jusqu'à 71% moins cher

Sur certaines lignes, les prix ont chuté de manière spectaculaire. Les vols entre Milan et Madrid coûtent par exemple 44% moins cher qu’il y a quelques semaines, contre 33% sur la liaison Rome-Barcelone. Le «Financial Times» a comparé les tarifs des vols de juillet avec ceux du 9 avril et du 6 mai. Résultat: plus de la moitié des principales liaisons méditerranéennes ont vu leurs prix baisser. 

Une analyse du quotidien italien «Corriere della Sera» montre des baisses encore plus importantes. Entre Bergame et Madrid, les vols pour l’été sont aujourd’hui jusqu’à 71% moins chers qu’il y a deux mois. Entre Rome et Lisbonne, la baisse atteint 64%. Bref, les vacances deviennent une aubaine inespérée!

Pas de nouveaux suppléments

Les compagnies aériennes tentent aussi de rassurer les voyageurs. EasyJet a par exemple promis de ne pas appliquer de supplément kérosène ou de «supplément de crise» aux réservations déjà effectuées. British Airways met aussi en avant une «promesse vacances» garantissant que les voyages réservés ne coûteront pas plus cher par la suite.

A lire aussi
Un avion Swiss rentré à Zurich après un atterrissage d'urgence
Copilote hospitalisé
Un avion Swiss rentré à Zurich après un atterrissage d'urgence
Pour les Suisses, prendre l’avion est une fierté, pas une honte
Selon Aviationsuisse
Pour les Suisses, prendre l’avion est une fierté, pas une honte

Du côté suisse, Edelweiss Air se veut également rassurante. Son directeur commercial, Patrick Heymann, affirme dans un entretien à Blick que «les vacances sont garanties» et que la compagnie dispose de suffisamment de kérosène. Une taskforce du groupe Lufthansa Group suit néanmoins de près la situation géopolitique.

Même discours chez Swiss International Air Lines. Dans une interview accordée à la «NZZ am Sonntag», son CEO Jens Fehlinger assure que les approvisionnements sont garantis pour les six prochaines semaines. Selon lui, une éventuelle pénurie toucherait d’abord l’Afrique et l’Asie.

Le patron de Swiss affirme d’ailleurs avoir lui-même réservé ses vacances d’été «en toute sérénité». Les experts préviennent toutefois que ces prix cassés pourraient rapidement disparaître si les tensions au Moyen-Orient s’aggravent ou si une pénurie de kérosène se confirme.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus