Pluie et baisse des températures: l'été caniculaire fait une pause

Après des semaines de chaleur et de nombreux jours où le mercure a dépassé la barre des 30 degrés, la Suisse s'apprête à connaître un changement météorologique marqué. Au lieu du soleil et d'un temps propice à la baignade, ce sont les nuages, les averses et les orages qui domineront le ciel ces prochains jours. Parallèlement, les températures baisseront sensiblement. L'été caniculaire de ces dernières semaines marque enfin une pause… pour l'instant

Dès vendredi, le temps se montrera capricieux. Selon MétéoSuisse, des périodes ensoleillées alterneront avec des passages nuageux. C'est surtout l'après-midi que de nombreuses averses et des orages parfois violents se développeront. Localement, de la grêle, de fortes rafales de vent et des précipitations importantes sont même possibles. Le danger n’est pas écarté pour autant: MétéoSuisse émet actuellement une alerte de niveau 3 en raison de violents orages potentiels. Une large bande s’étendant de Berne à Coire en passant par Zurich est concernée.

Les températures baissent enfin

Alors que vendredi, des températures maximales avoisinant les 26 degrés seront encore enregistrées dans de nombreuses régions, elles avoisineront les 25 degrés samedi et ne dépasseront plus que 23 degrés environ dimanche. Le temps restera également relativement frais en début de semaine. Météo Suisse prévoit pour lundi à mercredi des températures maximales comprises entre 23 et 24 degrés. Les températures matinales ne dépasseront souvent pas les 15 degrés.

Après la chaleur exceptionnelle des dernières semaines, ces températures pourraient sembler presque fraîches à beaucoup de gens. En réalité, elles sont tout à fait normales pour cette période de l'année. Un coup d’œil à la période de référence climatique actuelle, de 1991 à 2020, montre que des températures maximales avoisinant les 24 ou 25 degrés en juillet ne sont en aucun cas inhabituelles.