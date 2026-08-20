Avec une hausse démographique record, le Valais devrait compter environ 440'000 habitants en 2055. Ce bond démographique se conjuguera à un vieillissement marqué de la population.

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton du Valais pourrait compter 67'700 habitants de plus en 2055. C'est ce qui ressort de la mise à jour des perspectives démographiques cantonales. L'immigration explique cette hausse.

Le Bas-Valais va voir sa population croître le plus (+0,66% en moyenne annuelle). L'augmentation du nombre de citoyens pour le Valais Central se situe à 0,57% et à 0,39%, dans le Haut-Valais.

Au 31 décembre 2025, le canton comptait 376'113 habitants. Depuis le début du XXIe siècle, l'augmentation démographique est plus soutenue en Valais (+ 1,24%), qu'au niveau national (+ 0,95%). D'après le scénario qui sert désormais de référence au canton, le Valais devrait atteindre les 443'765 citoyens, en 2055, selon un scénario moyen.

Espérance de vie en hausse

«On atteindrait 396'000 personnes, dans le scénario bas et 488'000, dans le scénario haut», a détaillé, jeudi en conférence de presse à Sion, Raphaël Bender, le chef valaisan du Service statistique et de péréquation. En 2055, l'espérance de vie sera de 88,4 ans pour les hommes et 90,9 ans pour les femmes, dans le canton.

En 2021 et en 2023, le Valais a été le canton qui a présenté la plus importante croissance démographique. Il s'est encore classé 3e, tant en 2024 qu'en 2025. Cette augmentation sera liée aux mouvements migratoires (étrangers, et issus des autres cantons). Les arrivées seront supérieures aux départs du territoire valaisan.

Lors des trois prochaines décennies, le solde naturel sera, lui, négatif. En clair, le nombre de décès dépassera le nombre de naissances. Pas une surprise, pour un canton considéré comme «vieillissant»: la population des 65 ans et plus est appelée à passer de 21 à 31%. Dans le même temps, celle des moins de 20 ans devrait baisser de 19 à 15%. L'âge moyen de Valaisans passera de 43,2 ans, en 2024 à 48,9 ans, en 2055.

Des potentiels à mieux exploiter

A l'avenir, «nous devrons encore mieux exploiter le potentiel de la main-d'oeuvre en intégrant encore davantage les femmes, en trouvant de meilleurs équilibres entre la vie publique et la vie privée et en fidélisant les jeunes, c'est notamment ce qu'on fait désormais au niveau de la formation avec l'EPFL ou les HES», a ajouté l'élue du Centre du Haut-Valais.

Pour Franziska Biner, une augmentation du temps de travail, au-delà de 65 ans, ne doit pas être un tabou, mais bien une piste de réflexion. «Mon idée serait de créer un âge de départ à la retraite, dynamique, lié à la profession», a-t-elle exprimé, consciente des difficultés à modifier les règles en la matière.