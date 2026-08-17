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«C'est une évolution dramatique!»
La Suisse risque de manquer de jeunes... et les conséquences seraient lourdes

La population suisse continue de croître, mais le nombre de personnes de moins de 19 ans diminue. Si cette tendance se poursuit, des conséquences très concrètes pourraient se faire sentir.
Publié: il y a 34 minutes
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La Suisse connaît une croissance démographique, mais le nombre de jeunes diminue.
Photo: Keystone
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Tobias Bruggmann

Y a-t-il du souci à se faire pour l'avenir de notre pays? La question a enflammé durant de longs mois la campagne sur l'initiative de l'UDC visant à limiter la population à 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, de nouveaux chiffres viennent relancer la polémique. Si la population suisse a effectivement augmenté au premier trimestre 2026, le nombre de personnes âgées de 0 à 19 ans diminue, tant à l'échelle nationale que dans la plupart des cantons. «C’est une évolution dramatique», résume Zita Brazzola, chercheuse en démographie.

«Les disparités régionales en Suisse vont considérablement s’accentuer, ce qui entraînera des évolutions très différentes d’une région à l’autre en matière de marché du travail, de finances publiques et de besoins en infrastructures», explique la scientifique, qui précise que ces chiffes sont appelés à évoluer au cours de l'année. «La concurrence pour les travailleurs qualifiés sera encore plus féroce, y compris avec les autres pays. A cela s’ajoutent les coûts plus élevés des soins aux personnes âgées et du financement de l'AVS.»

De grandes disparités cantonales

Blick a analysé la situation canton par canton: il en resort des différences importantes, notamment au niveau du taux de natalité. En moyenne, il était de 1,29 enfant par femme en 2024 et de 1,28 en 2025. Or, il faudrait 2,1 enfants par femme pour assurer le renouvellement des générations. Le taux atteint un niveau particulièrement bas dans le canton de Bâle-Ville, où il n'est que de 1,09 enfant. Côté romand, Genève (1,22), Neuchâtel (1,26), Valais (1,26) et Vaud (1,26) sont en dessous de la moyenne nationale (1,29).

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Pour Zita Brazzola, la présence de taux relativement faibles dans les cantons urbains n'a rien d'anodin. «Ceux qui fondent une famille sont plus susceptibles de s'installer à la campagne.» Pas surprenant dès lors d'observer des taux de natalité nettement plus élevés à Uri (1,58) et à Appenzell Rhodes-Extérieures (1,49).

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D'autres indicateurs permettent d'évaluer la démographie d'un canton. En Suisse, l'âge moyen est d'environ 43 ans. Au Tessin, il est de 46 ans, soit le score le plus élevé du pays. Cela s'explique notamment par le fait que de nombreux retraités s'y installent, tandis que la natalité baisse et que de jeunes adultes quittent la région pour étudier ou travailler ailleurs.

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A Genève (41,40), Fribourg (41,22), Zurich (42,05) ou dans le canton de Vaud (41,16), l’âge moyen est en revanche plus bas que dans les autres cantons. «Beaucoup de gens ont tendance à s’installer dans les grandes villes parce qu’il y a des emplois. Cela fait baisser l’âge moyen», explique l’experte.

La proportion de jeunes de 15 à 24 ans dans certains cantons confirme cette tendance. Vaud (12,10%), Neuchâtel (11,38%), Fribourg (11,38%) et Genève (11,24%) figurent parmi les cantons les mieux placés par rapport à la moyenne cantonale (10,26%). «Beaucoup bénéficient de la proximité d’une université. Les jeunes y arrivent plus tôt pour leurs études.»

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Chaque canton obéit toutefois à sa propre logique en matière d’immigration et d’émigration, souligne Zita Brazzola. «Dans le canton de Zoug, par exemple, on observe de nombreux départs de personnes âgées de 65 ans et plus. Une fois à la retraite, il devient plus difficile pour elles d’y maintenir leur niveau de vie.»

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