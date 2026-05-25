Un mois après un concert pour les victimes, les dons sont introuvables

Sous le titre «Aux cœurs de Crans», près d'une vingtaine de musiciens suisses et français de renom se sont produits sans cachet le 22 avril à la salle Métropole, à Lausanne, par solidarité avec les personnes touchées par le dramatique incendie du Nouvel-an à Crans-Montana. L'objectif de la soirée: récolter un maximum de fonds pour les victimes et leurs proches. Le concert était co-organisé par l'agence d'événementiel Only On Live, dirigée par Corine et Olivier Uzan, ainsi que par l'association d'aide aux victimes Swisshearts, fondée par des proches en deuil.

Seulement voilà, comme le révèle aujourd'hui le «Tages-Anzeiger», les dons sont aujourd'hui introuvables. La vente des billets aurait permis de récolter plus de150'000francs, mais les victimes n'en auraient jusqu'à présent pas vu le moindre centime, rapporte le quotidien zurichois.

Face à ces accusations, l'association Swisshearts a répliqué dans la soirée de lundi par un communiqué, afin de clarifier la situation. Selon elle, 15'000 francs auraient d'ores et déjà été versés. «Cela correspond au bénéfice net de l'événement, qui a réuni 800 participants – ce qui comprend les invités et les spectateurs qui ont payé leur ticket», se défene-elle.

L'organisation précise par ailleurs ne tenir aucune liste officielle de l'ensemble des victimes. Swisshearts «encourage donc toutes les personnes touchées qui ne se sont pas encore inscrites sur sa plateforme à le faire». Et l'association de conclure avec fermeté: «Jusqu'à ce jour, plusieurs dizaines de familles de victimes identifiées se sont enregistrées et ont déjà pu bénéficier du soutien humain, social et financier de Swisshearts.»