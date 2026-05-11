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Patrick Clivaz est l'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de Crans-Montana (en premier plan sur la photo).
Photo: keystone-sda.ch
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Drame de Crans-Montana
L'actuel conseiller communal en charge de la sécurité s'est présenté ce matin à son audition

Le conseiller communal de Crans-Montana Patrick Clivaz a été auditionné lundi à Sion dans le cadre du drame du «Constellation». L’élu a choisi de répondre aux questions des procureures.
Publié: il y a 33 minutes

L'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de Crans-Montana, Patrick Clivaz, s'est présenté lundi peu après 08h30 au campus Energypolis à Sion, pour son audition dans le cadre du drame du bar «Le Constellation». L'homme a choisi de répondre aux questions.

Le politicien du Centre du Valais romand n'était pas en poste lors des contrôles des normes incendie au «Constellation», en 2018 et 2019. Le pool de procureures va cependant chercher à comprendre pourquoi, même depuis son arrivée au sein de la municipalité, ce lieu public a continué à ne pas être inspecté. Patrick Clivaz est le 10e inculpé à être auditionné par le MP.

Si l'audition du président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud avait mobilisé plus de 30 journalistes, le 13 avril dernier, il en va autrement de celle de son collègue de la municipalité, ce lundi. Un photographe de Keystone-ATS présent sur place n'a dénombré qu'une dizaine de professionnels des médias, à l'ouverture de l'audition.

La suite dès mardi

Patrick Clivaz est entré par une porte latérale. Il ne s'est pas présenté face à la presse, mais a choisi de répondre au pool de procureures, selon un avocat présent.

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L’actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique de la commune sera, lui, auditionné pour la première fois mardi, toujours au campus Energypolis. Ancien président de la commune de Chermignon (2009-2016), Jean-Claude Savoy devra répondre aux questions du MP et des avocats, mercredi.

Autorisation d'exploitation donnée

En 2015, alors qu'il était en poste, le politicien avait signé une autorisation d'exploiter en faveur du bar «Le Constellation», à la suite de travaux mandatés par le nouveau gérant, Jacques Moretti. Le Valaisan n'avait pas poursuivi sa carrière politique au moment de la création de la commune de Crans-Montana, au 1er janvier 2017.

Dans cette affaire, les 13 prévenus doivent tous répondre d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. L'ancien conseiller communal de Chermignon en charge des constructions (2013-2016) sera, lui, convoqué pour la première fois par le MP le 3 juin, deux jours avant une nouvelle audition du gérant du bar, Jacques Moretti.

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