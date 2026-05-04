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Elle a obtenu un «engagement politique»
A Erevan, Guy Parmelin évoque Crans-Montana avec Giorgia Meloni

En Arménie, Guy Parmelin a garanti que les familles italiennes touchées par l’incendie de Crans-Montana ne paieront aucun frais médicaux. Les soins seront pris en charge par l’aide aux victimes, garantissent les lois suisses.
Publié: il y a 36 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
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Le président de la Confédération a rencontré la Première ministre italienne en Arménie.
Photo: x
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ATS Agence télégraphique suisse

Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est entretenu avec la première ministre italienne Giorgia Meloni au sujet de l'incendie de Crans-Montana (VS), en marge du sommet de la Communauté politique européenne (CPE) en Arménie. Selon un message publié sur X, il lui a confirmé que le Conseil fédéral allait se pencher sur la question du remboursement des frais d'hospitalisation.

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Pour cela, la Suisse s'appuiera sur les dispositions légales, a ajouté le président de la Confédération. Les deux dirigeants ont par ailleurs convenu que les autorités compétentes des deux pays resteraient en contact.

Le siège du gouvernement italien, le Palazzo Chigi, a indiqué que Mme Meloni avait obtenu de M. Parmelin, au cours de la conversation, un «engagement politique» selon lequel «aucun frais ne serait facturé aux familles italiennes pour les traitements hospitaliers dispensés en Suisse», a rapporté l’agence de presse italienne Adnkronos.

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Plus d'envoie de copies de factures

Dans son message sur X, M. Parmelin a précisé que les personnes blessées lors de l’incendie de Crans-Montana et leurs familles n’auront rien à payer pour les soins médicaux dispensés en Suisse immédiatement après la catastrophe. Ces frais seront pris en charge par l'aide aux victimes, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les assurances.

«Afin d'éviter tout malentendu, la Suisse n'enverra plus de copies de factures aux familles des victimes», a ajouté le président de la Confédération. Ces copies n’étaient envoyées qu’à des fins de contrôle, a récemment indiqué l’Office fédéral des assurances sociales. Les factures étaient adressées aux assureurs maladie étrangers.

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