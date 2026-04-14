Jean-Daniel Clivaz, témoin clé: «Je présente mes excuses à Jessica Moretti»

Témoin clé dans l’affaire de l’incendie de Crans-Montana, l’hôtelier et président de Crans-Montana Tourisme, Jean-Daniel Clivaz, est revenu sur ses déclarations concernant la nuit du drame. Dans un communiqué, il présente ses excuses à la gérante de bar Jessica Moretti pour des informations erronées.

Selon le document rédigé par Jean-Daniel Clivaz, la chaîne italienne Quarta Repubblica avait diffusé mi-janvier un reportage affirmant que Jessica Moretti avait fui «le Constellation» avec la caisse sous le bras le soir de l’incendie. Dans sa lettre, que Blick a pu consulter, le témoin écrit que cette accusation lui a été attribuée.

«Je regrette profondément de ne jamais avoir démenti cette déclaration qui m’a été attribuée. Cette fausse information, que j’ai relayée dans ce contexte, a eu un écho mondial, ce que je déplore», écrit Jean-Daniel Clivaz. «Je présente mes excuses à Jessica Moretti pour avoir injustement porté atteinte à sa réputation et à son intégrité.»

Il y a deux semaines déjà, Jean-Daniel Clivaz était revenu sur ses propos concernant Jacques Moretti. Le 30 mars, il avait reconnu ne jamais avoir échangé avec lui ni l’avoir mis en garde contre les dangers de la mousse insonorisante utilisée pour le plafond du bar. Il avait pourtant affirmé auparavant l’avoir alerté sur ce matériau.