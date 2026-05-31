DE
FR

Une carte sans plafond
Un compte secret de Jessica Moretti a été découvert

Nouvelles révélations concernant Jessica Moretti : une informatrice a fait état d'un compte bancaire secret et d'une carte de crédit Revolut sans limite. Vendredi, le couple sera interrogé à Sion VS.
Publié: il y a 38 minutes
1/4
Une enquête vise les Moretti, non seulement pour l'incendie de Crans-Montana, mais aussi pour blanchiment d'argent présumé.
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia Jutzeler

Ce vendredi, Jessica et Jacques Moretti doivent faire face à une double audition à Sion. Les gérants du bar «Le Constellation» vont être entendus simultanément par la justice. Une confrontation à huis clos particulièrement attendue, dont l’objectif est clair: éviter que les deux époux ne s’entendent sur leurs versions ou ne livrent des témoignages contradictoires.

Pour les enquêteurs, la priorité absolue reste de faire la lumière sur le drame. Ils cherchent avant tout à déterminer qui porte la responsabilité des issues de secours retrouvées verrouillées ou bloquées la nuit du terrible incendie de Crans-Montana.

Les époux Moretti sont également dans le collimateur de la justice pour des soupçons de blanchiment d'argent. Et sur ce front financier, un nouvel indice vient de faire surface.

A lire aussi
Laurent Kurth se donne la mission d'aboutir à un accord sur Crans-Montana d'ici deux ans
Laurent Kurth mise là-dessus
Un accord sur Crans-Montana pourrait aboutir d'ici deux ans
Le drame de Crans-Montana a nui à l'image du Valais
Mauvaise pub pour le canton
Le drame de Crans-Montana a terni l'image du Valais

Selon les informations révélées par la «Sonntagszeitung», une informatrice résidant en France a directement contacté le Ministère public valaisan pour signaler l'existence d'un compte bancaire secret appartenant à Jessica Moretti.

Un enchevêtrement de dettes

Selon l'informatrice, Jessica Moretti aurait reçu d'une personne inconnue une carte bancaire Revolut. Comme la carte n'aurait pas de plafond, l'informatrice aurait soupçonné un possible blanchiment d'argent. Cette information coïncide avec un rapport rédigé par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). Selon ce rapport, Jessica Moretti aurait régulièrement transféré de l'argent entre ses deux entreprises.

L'épouse de Jacques était officiellement la gérante des trois établissements de restauration appartenant au couple. Ces transactions auraient donné lieu à un enchevêtrement de dettes. Les enquêteurs décrivent les entreprises Moretti comme des «coquilles vides» dont la liquidité est simulée par un système complexe de virements en va-et-vient.

En outre, selon le rapport du MROS, on soupçonne que certains fonds des Moretti n'ont pas été imposés ou déclarés. Le rapport fait par ailleurs déjà état d'un compte Revolut.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus