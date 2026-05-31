Nouvelles révélations concernant Jessica Moretti : une informatrice a fait état d'un compte bancaire secret et d'une carte de crédit Revolut sans limite. Vendredi, le couple sera interrogé à Sion VS.

Un compte secret de Jessica Moretti a été découvert

Un compte secret de Jessica Moretti a été découvert

Mattia Jutzeler

Ce vendredi, Jessica et Jacques Moretti doivent faire face à une double audition à Sion. Les gérants du bar «Le Constellation» vont être entendus simultanément par la justice. Une confrontation à huis clos particulièrement attendue, dont l’objectif est clair: éviter que les deux époux ne s’entendent sur leurs versions ou ne livrent des témoignages contradictoires.

Pour les enquêteurs, la priorité absolue reste de faire la lumière sur le drame. Ils cherchent avant tout à déterminer qui porte la responsabilité des issues de secours retrouvées verrouillées ou bloquées la nuit du terrible incendie de Crans-Montana.

Les époux Moretti sont également dans le collimateur de la justice pour des soupçons de blanchiment d'argent. Et sur ce front financier, un nouvel indice vient de faire surface.

Selon les informations révélées par la «Sonntagszeitung», une informatrice résidant en France a directement contacté le Ministère public valaisan pour signaler l'existence d'un compte bancaire secret appartenant à Jessica Moretti.

Un enchevêtrement de dettes

Selon l'informatrice, Jessica Moretti aurait reçu d'une personne inconnue une carte bancaire Revolut. Comme la carte n'aurait pas de plafond, l'informatrice aurait soupçonné un possible blanchiment d'argent. Cette information coïncide avec un rapport rédigé par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). Selon ce rapport, Jessica Moretti aurait régulièrement transféré de l'argent entre ses deux entreprises.

L'épouse de Jacques était officiellement la gérante des trois établissements de restauration appartenant au couple. Ces transactions auraient donné lieu à un enchevêtrement de dettes. Les enquêteurs décrivent les entreprises Moretti comme des «coquilles vides» dont la liquidité est simulée par un système complexe de virements en va-et-vient.

En outre, selon le rapport du MROS, on soupçonne que certains fonds des Moretti n'ont pas été imposés ou déclarés. Le rapport fait par ailleurs déjà état d'un compte Revolut.