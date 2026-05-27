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Selon un sondage
Le drame de Crans-Montana a nui à l'image du Valais

La tragédie de Crans-Montana affecte la perception du Valais. Un sondage de Valais/Wallis Promotion montre une légère détérioration de l'image du canton à la suite de l'incendie.
Publié: il y a 42 minutes
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Le drame de Crans-Montana a ému le monde entier.
Photo: keystone-sda.ch
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

L'incendie du «Constellation» a quelque peu terni la réputation du Valais. L'organisme de promotion touristique Valais/Wallis Promotion a sondé les Suisses pour savoir quelle image ils se faisaient du canton, rapporte la RTS. Et ce n'est pas tant le résultat qui interpelle (la note passant de 5,4 à 5 points sur une échelle de 7), mais la raison à l'origine de cette légère baisse: le drame Crans-Montana.

En effet, après l'incendie du «Constellation», les autorités valaisannes ont essuyé de nombreuses critiques, entre accusations de copinage, d'inaction politique et de communication défaillante sur le dossier. 

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Un contexte que l'institution de promotion touristique valaisanne a pris en compte: Valais/Wallis Promotion a repoussé sa campagne nationale initialement prévue en janvier à mai. Une décision qui s'est faite «par respect» pour les familles endeuillées, précise le directeur de l'institution. 

Le mieux à venir

Mais ce résultat, plutôt attendu au vu de la portée médiatique du drame et l'émotion causée, n'inquiète pas trop la branche. Le directeur de Crans-Montana Tourisme et Congrès s'attend à de meilleurs résultats, notamment avec les Championnats du monde de ski à Crans-Montana en février 2027.

Pour l'instant, le canton devra s'armer de patience et attendre que l'émotion s'atténue. 

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