La tragédie de Crans-Montana affecte la perception du Valais. Un sondage de Valais/Wallis Promotion montre une légère détérioration de l'image du canton à la suite de l'incendie.

Le drame de Crans-Montana a nui à l'image du Valais

Le drame de Crans-Montana a nui à l'image du Valais

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

L'incendie du «Constellation» a quelque peu terni la réputation du Valais. L'organisme de promotion touristique Valais/Wallis Promotion a sondé les Suisses pour savoir quelle image ils se faisaient du canton, rapporte la RTS. Et ce n'est pas tant le résultat qui interpelle (la note passant de 5,4 à 5 points sur une échelle de 7), mais la raison à l'origine de cette légère baisse: le drame Crans-Montana.

En effet, après l'incendie du «Constellation», les autorités valaisannes ont essuyé de nombreuses critiques, entre accusations de copinage, d'inaction politique et de communication défaillante sur le dossier.

Un contexte que l'institution de promotion touristique valaisanne a pris en compte: Valais/Wallis Promotion a repoussé sa campagne nationale initialement prévue en janvier à mai. Une décision qui s'est faite «par respect» pour les familles endeuillées, précise le directeur de l'institution.

Le mieux à venir

Mais ce résultat, plutôt attendu au vu de la portée médiatique du drame et l'émotion causée, n'inquiète pas trop la branche. Le directeur de Crans-Montana Tourisme et Congrès s'attend à de meilleurs résultats, notamment avec les Championnats du monde de ski à Crans-Montana en février 2027.

Pour l'instant, le canton devra s'armer de patience et attendre que l'émotion s'atténue.