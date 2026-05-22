Lors de leur assemblée annuelle à Sion, les responsables cantonaux de la santé ont honoré les victimes de Crans-Montana. Ils ont discuté de la réorganisation du réseau KATAMED et de défis comme la numérisation et les coûts médicaux.

ATS Agence télégraphique suisse

Réunis à Sion pour leur assemblée annuelle, les directrices et directeurs cantonaux de la santé ont rendu hommage aux victimes de l’incendie de Crans-Montana. Ils ont saisi cette occasion pour amorcer la mise en œuvre d’un plan destiné à renforcer la collaboration intercantonale en matière de planification hospitalière.

La rencontre annuelle de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a été marquée par un hommage aux victimes et aux blessés de l’incendie de Crans-Montana, indique la CDSdans un communiqué publié vendredi. Réunis aux cliniques Suva à Sion, où plusieurs blessés poursuivent leur réadaptation, les participants ont souligné la nécessité de disposer d’un système hospitalier performant pour faire face aux situations de crise.

Les enseignements tirés de ce drame sont désormais intégrés aux travaux menés par la Confédération et les cantons pour renforcer la médecine de catastrophe. Les membres de la CDS ont notamment pris connaissance des avancées concernant la réorganisation du Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED.

Sur le plan institutionnel, Lukas Engelberger a été reconduit à la présidence de la CDS pour un quatrième mandat. Le conseiller d’Etat genevois Pierre Maudet a été élu vice-président et succède à Rebecca Ruiz. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a également participé à une partie des discussions, consacrées notamment à l’évolution des coûts de la santé et au programme de numérisation DigiSanté.