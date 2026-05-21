Les informations principales sur le drame à Crans-Montana:
- L’incendie a éclaté dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier au bar «Le Constellation» à Crans-Montana.
- Le bilan s’élève à 41 morts et plus de 115 blessés, dont plusieurs grièvement brûlés.
- Tous les blessés suisses soignés à l'étranger ont été rapatriés.
- Les enquêteurs privilégient la piste de feux de Bengale ou bougies utilisés sur des bouteilles de champagne, qui auraient enflammé le plafond.
- Plusieurs procédures judiciaires sont en cours et des questions persistent autour des normes de sécurité et des sorties de secours du bar.
Un avocat réclame 8,2 millions d'euros pour une victime
L'avocat valaisan Sébastien Fanti a réclamé une indemnisation de 8,2 millions d'euros pour une Française gravement blessée lors de l'incendie du Constallation, à Crans-Montana (VS). Il a déposé sa requête auprès d'un tribunal parisien.
«Nous demandons deux millions d'euros à titre d'acompte pour couvrir les frais urgents, et le reste pour le reste de la vie de ma cliente», a déclaré Sébastien Fanti dans une interview accordée jeudi à la «Neue Zürcher Zeitung». Il avait déjà annoncé lundi sa saisine d'un tribunal parisien, sans toutefois préciser le montant de la demande.
Il s'agit d'un décompte provisoire établi par un expert, a précisé l'avocat dans l'interview. Il s'agit notamment d'une indemnisation pour l'atteinte à l'intégrité physique de la Française ainsi que pour sa perte de revenus. Sa cliente devra être soignée toute sa vie.
Sébastien Fanti estime que la probabilité que la France verse cette somme à la jeune femme de 26 ans est élevée. «La France tiendra la commune et le canton du Valais pour responsables, j’en suis certain», a-t-il également déclaré au journal. Au total, l’avocat représente, selon ses propres dires, 26 victimes et leurs proches.
Source: ATS
Une nouvelle personne inculpée par la justice valaisanne
Nouveau rebondissement dans le dossier Crans-Montana: une nouvelle personne a été inculpée, révèle ce 19 mai la RTS. Il s'agit d'un employé communal, qui travaillait au Service des constructions de Chermignon en 2015, lors de la rénovation du bar de Jacques et Jessica Moretti.
La justice valaisanne a pris cette décision durant l'audition de ce dernier ce mardi matin. Alors qu'il était appelé en tant que personne à donner des renseignements, son statut a finalement changé au cours de l'interrogatoire pour celui de prévenu. Selon la RTS, les inspecteurs ont suspendu l'audition, avant de contacter les procureures chargées du dossier. Ces dernières ont alors décidé de le mettre en prévention. Après avoir eu connaissance de son changement de statut, il a refusé de poursuivre son audition.
Au total, quatorze personnes sont inculpées, dont le couple Moretti, le président de la commune Nicolas Féraud, des élus ainsi que plusieurs employés de la commune valaisanne.
La réouverture du restaurant des Moretti bloquée
La Rai 1 annonçait fin avril que le couple Moretti prévoyait de rouvrir son restaurant «Le Vieux Chalet» le vendredi 1er mai. C'est du moins ce que racontait une voisine dans le reportage de la chaîne italienne. Les images montraient aussi l’intérieur du restaurant, qui semblait être prêt pour l'ouverture.
Sauf que cela ne s'est pas fait: le parquet aurait bloqué la réouverture du lieu la veille.
Pour rappel, mi-avril, l'émission avait annoncé que Jacques Moretti avait manqué son audience au tribunal pour raisons de santé. Toutefois, des images de la chaîne le montraient sur le toit de son établissement, en train d'effectuer des travaux de rénovation.
L'ex président de Chermignon choisit de garder le silence
L'ex-président s'est arrivé au campus Energypolis de Sion en compagnie de son avocat. L'homme a choisi de ne pas répondre aux questions des membres du Ministère public (MP) en charge de l'affaire et des quelques dizaines d'avocats présents. D'emblée, l'homme a pris la parole pour expliquer ses raisons.
«Mon client n'a pas répondu aux questions, car il n'a pas eu accès au dossier», a précisé son avocat Bryan Pitteloud en milieu de matinée. «Pour la suite, il entend participer activement à l'enquête.»
En 2015, alors qu'il était encore président de Chermignon, Jean-Claude Savoy avait co-signé une autorisation d'exploiter en faveur du bar «Le Constellation», à la suite de travaux mandatés par le nouveau gérant, Jacques Moretti.
Source: ATS
Pour la justice, Jacques Moretti présente encore un risque de fuite
Le gérant du «Constellation» avait adressé une demande à la justice: réduire le pointage quotidien au poste de la police à trois fois par semaine. Une requête refusée ce 1er mai par le Tribunal des mesures de contrainte, qui estime que le risque de fuite de Jacques Moretti est «toujours bel et bien présent», relaie la RTS.
Citée par la RTS, la procureure générale adjointe en charge de l’instruction pénale estime que le risque est «patent» et qu'il s'est même «intensifié» depuis janvier. Jacques Moretti devra donc continuer à se présenter tous les jours à la police.
De son côté, l'avocat de Jacques Moretti affirme que son client n'a pas l'intention de fuir, ses liens d'attaches et familiaux étant en Suisse.
L'adjoint au chef de service de la sécurité publique de Crans-Montana auditionné
L’actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique de la commune de Crans-Montana est auditionné, ce mardi, dans le cadre de l'incendie du bar «Le Constellation». L'homme a choisi de collaborer avec la justice.
L'employé communal s'est présenté au campus Energypolis de Sion, un peu avant 08h30 – heure de son audition –, en compagnie de son avocat. Selon une source proche du dossier, l'homme a choisi de répondre aux questions du pool des procureures en charge de l'affaire et des quelques dizaines d'avocats présents.
13 prévenus en tout
Cette audition suit celle de l'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de Crans-Montana, Patrick Clivaz (lundi) et précède celle de l'ancien président de la commune de Chermignon entre 2009 et 2016, Jean-Claude Savoy (mercredi).
En 2015, alors qu'il était en poste, le politicien avait signé une autorisation d'exploiter en faveur du bar «Le Constellation», à la suite de travaux mandatés par le nouveau gérant, Jacques Moretti. Le Valaisan n'avait pas poursuivi sa carrière politique au moment de la création de la commune de Crans-Montana, au 1er janvier 2017
Dans cette affaire, tous les prévenus – ils sont actuellement au nombre de treize – doivent tous répondre d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. L'ancien conseiller communal de Chermignon en charge des constructions (2013-2016) sera, lui, convoqué pour la première fois par le MP le 3 juin, deux jours avant une nouvelle audition du gérant du bar, Jacques Moretti.
Source: ATS
Patrick Clivaz s'est présenté à son audition ce matin
L'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de Crans-Montana, Patrick Clivaz, s'est présenté lundi peu après 08h30 au campus Energypolis à Sion, pour son audition dans le cadre du drame du bar «Le Constellation». L'homme a choisi de répondre aux questions.
En poste depuis janvier 2025, le politicien n'était pas en fonction lors des contrôles des normes incendie au «Constellation», en 2018 et 2019. Le pool de procureures va cependant chercher à comprendre pourquoi, même depuis son arrivée au sein de la municipalité, ce lieu public a continué à ne pas être inspecté. Patrick Clivaz est le 10e inculpé à être auditionné par le MP.
Source: ATS
Tous les blessés suisses de Crans-Montana seront rapatriés au pays dès la semaine prochaine
Il ne reste plus qu'un ressortissant suisse hospitalisé à l'étranger, qui va pouvoir regagner la Suisse la semaine prochaine.
Lors du dernier décompte publié le 29 avril, les blessés étaient au nombre de 38, dont six étaient encore soignés au CHUV à Lausanne et quatre à Zurich. Sept se trouvaient à la clinique romande de réadaptation à Sion et trois à Bellikon (AG).
Dix-huit patients demeuraient soignés à l'étranger. Sur ces blessés, 10 étaient toujours traités en France et 8 en Italie (1 a pu rentrer chez lui depuis lors). Il n'y avait plus de cas comptabilisé en Allemagne.
Source: ATS
Trois prévenus seront auditionnés la semaine prochaine
Trois nouveaux prévenus dans l'affaire du drame de Crans-Montana seront auditionnés par le pool des procureures en charge du dossier, la semaine prochaine. Deux sont issus du sérail politique.
- L’actuel conseiller communal en charge de la sécurité de la commune de Crans-Montana, Patrick Clivaz, est convoqué pour lundi 11 mai. L'homme est en poste depuis le 1er janvier 2025. Il ne l'était donc pas lors des contrôles des normes incendie au bar «Le Constellation», en 2018 et 2019.
- L’actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique de la commune sera, lui, auditionné le lendemain.
- Ex-président de la commune de Chermignon (2009-2016), Jean-Claude Savoy devra répondre aux questions mercredi 13 mai. Celui-ci n'avait pas poursuivi sa carrière politique au moment de la création de la commune de Crans-Montana, au 1er janvier 2017.
L'ancien conseiller communal de Chermignon en charge des constructions (2013-2016) sera, lui, convoqué pour la première fois par le MP le 3 juin, deux jours avant une nouvelle audition du gérant du bar, Jacques Moretti.
Source: ATS
Engagés au «Constellation», ils attendent toujours qu'on leur paie leurs heures supplémentaires
«Nos heures supplémentaires ne nous ont toujours pas été réglées», témoigne anonymement un ambulancier de l'Hôpital du Valais, ce jeudi auprès de 20 minutes. Il explique que ses collègues et lui ont «œuvré longtemps» sur les lieux de la tragédie du 1er janvier, dont certains sur leurs congés, sans avoir été rétribués pour le moment.
Contacté par 20 minutes, l'hôpital valaisan concède que les heures supplémentaires n'ont pas encore été réglées. Entre l'institution et l'Etat du Valais, «les discussions sont toujours en cours» pour savoir qui paiera les sommes dues. Les heures supplémentaires ont bien été enregistrées, mais les employés devront patienter.
Source: 20 minutes
L'Italie veut 300'000 euros pour le dommage subi
Devant la justice, l'Etat italien veut se constituer partie plaignante dans le dossier de la tragédie de Crans-Montana. La RTS révèle que le pays voisin estime à 300'000 euros le dommage subi. Une somme que Rome réclame dans son courrier adressé au Ministère public valaisan le 29 avril dernier.
Le pays transalpin a vu six de ses ressortissants décéder dans les flammes et quatorze autres êtres grièvement blessés. Appui opérationnel, notamment avec l'envoi d'un hélicoptère, soutien psychologique aux victimes et à leurs proches ou encore transfert des blessés et des défunts: tels sont les éléments qui composent ces 300'000 euros réclamés.
Selon le média de service public, cette somme devrait être versée par les prévenus qui pourraient être condamnés. Au cas où ceux-ci seraient fonctionnaires ou élus de la commune de Crans-Montana, c'est la collectivité qui passerait à la caisse.
Pour ce faire, l'avocat genevois Romain Jordan plaide pour faire accepter l'Italie comme partie plaignante. Les procureures valaisannes en charge de cet épineux dossier devront décider du statut du pays transalpin dans l'instruction pénale en cours. La commune de Crans-Montana s'est vu refuser ce statut de partie plaignante, qui donne accès au dossier pénal.
Source: RTS