Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 41 morts, 115 blessés dont 70 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
La réouverture du restaurant des Moretti bloquée
La Rai 1 annonçait fin avril que le couple Moretti prévoyait de rouvrir son restaurant «Le Vieux Chalet» le vendredi 1er mai. C'est du moins ce que racontait une voisine dans le reportage de la chaîne italienne. Les images montraient aussi l’intérieur du restaurant, qui semblait être prêt pour l'ouverture.
Sauf que cela ne s'est pas fait: le parquet aurait bloqué la réouverture du lieu la veille.
Pour rappel, mi-avril, l'émission avait annoncé que Jacques Moretti avait manqué son audience au tribunal pour raisons de santé. Toutefois, des images de la chaîne le montraient sur le toit de son établissement, en train d'effectuer des travaux de rénovation.
L'adjoint au chef de service de la sécurité publique de Crans-Montana auditionné
L’actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique de la commune de Crans-Montana est auditionné, ce mardi, dans le cadre de l'incendie du bar «Le Constellation». L'homme a choisi de collaborer avec la justice.
L'employé communal s'est présenté au campus Energypolis de Sion, un peu avant 08h30 – heure de son audition –, en compagnie de son avocat. Selon une source proche du dossier, l'homme a choisi de répondre aux questions du pool des procureures en charge de l'affaire et des quelques dizaines d'avocats présents.
13 prévenus en tout
Cette audition suit celle de l'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de Crans-Montana, Patrick Clivaz (lundi) et précède celle de l'ancien président de la commune de Chermignon entre 2009 et 2016, Jean-Claude Savoy (mercredi).
En 2015, alors qu'il était en poste, le politicien avait signé une autorisation d'exploiter en faveur du bar «Le Constellation», à la suite de travaux mandatés par le nouveau gérant, Jacques Moretti. Le Valaisan n'avait pas poursuivi sa carrière politique au moment de la création de la commune de Crans-Montana, au 1er janvier 2017
Dans cette affaire, tous les prévenus – ils sont actuellement au nombre de treize – doivent tous répondre d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. L'ancien conseiller communal de Chermignon en charge des constructions (2013-2016) sera, lui, convoqué pour la première fois par le MP le 3 juin, deux jours avant une nouvelle audition du gérant du bar, Jacques Moretti.
Source: ATS
L'ex président de Chermignon choisit de garder le silence
L'ex-président s'est arrivé au campus Energypolis de Sion en compagnie de son avocat. L'homme a choisi de ne pas répondre aux questions des membres du Ministère public (MP) en charge de l'affaire et des quelques dizaines d'avocats présents. D'emblée, l'homme a pris la parole pour expliquer ses raisons.
«Mon client n'a pas répondu aux questions, car il n'a pas eu accès au dossier», a précisé son avocat Bryan Pitteloud en milieu de matinée. «Pour la suite, il entend participer activement à l'enquête.»
En 2015, alors qu'il était encore président de Chermignon, Jean-Claude Savoy avait co-signé une autorisation d'exploiter en faveur du bar «Le Constellation», à la suite de travaux mandatés par le nouveau gérant, Jacques Moretti.
Source: ATS
Pour la justice, Jacques Moretti présente encore un risque de fuite
Le gérant du «Constellation» avait adressé une demande à la justice: réduire le pointage quotidien au poste de la police à trois fois par semaine. Une requête refusée ce 1er mai par le Tribunal des mesures de contrainte, qui estime que le risque de fuite de Jacques Moretti est «toujours bel et bien présent», relaie la RTS.
Citée par la RTS, la procureure générale adjointe en charge de l’instruction pénale estime que le risque est «patent» et qu'il s'est même «intensifié» depuis janvier. Jacques Moretti devra donc continuer à se présenter tous les jours à la police.
De son côté, l'avocat de Jacques Moretti affirme que son client n'a pas l'intention de fuir, ses liens d'attaches et familiaux étant en Suisse.
Patrick Clivaz s'est présenté à son audition ce matin
L'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de Crans-Montana, Patrick Clivaz, s'est présenté lundi peu après 08h30 au campus Energypolis à Sion, pour son audition dans le cadre du drame du bar «Le Constellation». L'homme a choisi de répondre aux questions.
En poste depuis janvier 2025, le politicien n'était pas en fonction lors des contrôles des normes incendie au «Constellation», en 2018 et 2019. Le pool de procureures va cependant chercher à comprendre pourquoi, même depuis son arrivée au sein de la municipalité, ce lieu public a continué à ne pas être inspecté. Patrick Clivaz est le 10e inculpé à être auditionné par le MP.
Source: ATS
Tous les blessés suisses de Crans-Montana seront rapatriés au pays dès la semaine prochaine
Il ne reste plus qu'un ressortissant suisse hospitalisé à l'étranger, qui va pouvoir regagner la Suisse la semaine prochaine.
Lors du dernier décompte publié le 29 avril, les blessés étaient au nombre de 38, dont six étaient encore soignés au CHUV à Lausanne et quatre à Zurich. Sept se trouvaient à la clinique romande de réadaptation à Sion et trois à Bellikon (AG).
Dix-huit patients demeuraient soignés à l'étranger. Sur ces blessés, 10 étaient toujours traités en France et 8 en Italie (1 a pu rentrer chez lui depuis lors). Il n'y avait plus de cas comptabilisé en Allemagne.
Source: ATS
Trois prévenus seront auditionnés la semaine prochaine
Trois nouveaux prévenus dans l'affaire du drame de Crans-Montana seront auditionnés par le pool des procureures en charge du dossier, la semaine prochaine. Deux sont issus du sérail politique.
- L’actuel conseiller communal en charge de la sécurité de la commune de Crans-Montana, Patrick Clivaz, est convoqué pour lundi 11 mai. L'homme est en poste depuis le 1er janvier 2025. Il ne l'était donc pas lors des contrôles des normes incendie au bar «Le Constellation», en 2018 et 2019.
- L’actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique de la commune sera, lui, auditionné le lendemain.
- Ex-président de la commune de Chermignon (2009-2016), Jean-Claude Savoy devra répondre aux questions mercredi 13 mai. Celui-ci n'avait pas poursuivi sa carrière politique au moment de la création de la commune de Crans-Montana, au 1er janvier 2017.
L'ancien conseiller communal de Chermignon en charge des constructions (2013-2016) sera, lui, convoqué pour la première fois par le MP le 3 juin, deux jours avant une nouvelle audition du gérant du bar, Jacques Moretti.
Source: ATS
Engagés au «Constellation», ils attendent toujours qu'on leur paie leurs heures supplémentaires
«Nos heures supplémentaires ne nous ont toujours pas été réglées», témoigne anonymement un ambulancier de l'Hôpital du Valais, ce jeudi auprès de 20 minutes. Il explique que ses collègues et lui ont «œuvré longtemps» sur les lieux de la tragédie du 1er janvier, dont certains sur leurs congés, sans avoir été rétribués pour le moment.
Contacté par 20 minutes, l'hôpital valaisan concède que les heures supplémentaires n'ont pas encore été réglées. Entre l'institution et l'Etat du Valais, «les discussions sont toujours en cours» pour savoir qui paiera les sommes dues. Les heures supplémentaires ont bien été enregistrées, mais les employés devront patienter.
Source: 20 minutes
L'Italie veut 300'000 euros pour le dommage subi
Devant la justice, l'Etat italien veut se constituer partie plaignante dans le dossier de la tragédie de Crans-Montana. La RTS révèle que le pays voisin estime à 300'000 euros le dommage subi. Une somme que Rome réclame dans son courrier adressé au Ministère public valaisan le 29 avril dernier.
Le pays transalpin a vu six de ses ressortissants décéder dans les flammes et quatorze autres êtres grièvement blessés. Appui opérationnel, notamment avec l'envoi d'un hélicoptère, soutien psychologique aux victimes et à leurs proches ou encore transfert des blessés et des défunts: tels sont les éléments qui composent ces 300'000 euros réclamés.
Selon le média de service public, cette somme devrait être versée par les prévenus qui pourraient être condamnés. Au cas où ceux-ci seraient fonctionnaires ou élus de la commune de Crans-Montana, c'est la collectivité qui passerait à la caisse.
Pour ce faire, l'avocat genevois Romain Jordan plaide pour faire accepter l'Italie comme partie plaignante. Les procureures valaisannes en charge de cet épineux dossier devront décider du statut du pays transalpin dans l'instruction pénale en cours. La commune de Crans-Montana s'est vu refuser ce statut de partie plaignante, qui donne accès au dossier pénal.
Source: RTS
A Erevan, Guy Parmelin évoque Crans-Montana avec Giorgia Meloni
Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est entretenu avec la première ministre italienne Giorgia Meloni au sujet de l'incendie de Crans-Montana (VS), en marge du sommet de la Communauté politique européenne (CPE) en Arménie. Selon un message publié sur X, il lui a confirmé que le Conseil fédéral allait se pencher sur la question du remboursement des frais d'hospitalisation.
Pour cela, la Suisse s'appuiera sur les dispositions légales, a ajouté le président de la Confédération. Les deux dirigeants ont par ailleurs convenu que les autorités compétentes des deux pays resteraient en contact.
Le siège du gouvernement italien, le Palazzo Chigi, a indiqué que Mme Meloni avait obtenu de M. Parmelin, au cours de la conversation, un «engagement politique» selon lequel «aucun frais ne serait facturé aux familles italiennes pour les traitements hospitaliers dispensés en Suisse», a rapporté l’agence de presse italienne Adnkronos.
Plus d'envoie de copies de factures
Dans son message sur X, M. Parmelin a précisé que les personnes blessées lors de l’incendie de Crans-Montana et leurs familles n’auront rien à payer pour les soins médicaux dispensés en Suisse immédiatement après la catastrophe. Ces frais seront pris en charge par l'aide aux victimes, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les assurances.
«Afin d'éviter tout malentendu, la Suisse n'enverra plus de copies de factures aux familles des victimes», a ajouté le président de la Confédération. Ces copies n’étaient envoyées qu’à des fins de contrôle, a récemment indiqué l’Office fédéral des assurances sociales. Les factures étaient adressées aux assureurs maladie étrangers.
Crans-Montana: nouvelle rencontre au sujet de la table ronde
La mise en place de la table ronde sur l'incendie de Crans-Montana se précise. Une deuxième discussion exploratoire a eu lieu jeudi à Berne pour en définir le but et le fonctionnement, a indiqué l'Office fédéral de la justice (OFJ). Laurent Kurth, nommé à la présidence de l'instance par le Conseil fédéral, était aussi présent.
L'échange visait à concrétiser davantage l'organisation de la table ronde, décidée en février par le Conseil fédéral pour gérer les conséquences de l'incendie dramatique du 1er janvier, écrit l'OFJ dans un communiqué.
Laurent Kurth, nommé président de l'instance, a souligné que «la reconnaissance des victimes et de leurs proches est au centre de ses préoccupations». L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois a aussi réaffirmé son indépendance et sa neutralité tout en précisant qu'il endosserait intentionnellement un rôle de médiateur dans ce processus.
Source: ATS
La LAVI traite 700 cas liés au drame de Crans-Montana, dont 400 en Valais
Quatre mois après l'incendie du «Constellation», plusieurs centres LAVI, dont ceux de Vaud et surtout du Valais, continuent d'être impactés. A ce jour, ces structures, offrant aide et conseils gratuits, gèrent près de 700 situations, dont 400 en Valais.
«Dès le 2 janvier, les victimes ont pris contact avec nous pour obtenir un soutien, être informées de leurs droits au niveau des aides juridiques, financières et psychologiques existantes», raconte Sonia Golay, la responsable cantonale des centres LAVI du Valais, interrogée par Keystone-ATS.
Des aides financières
«Plusieurs familles australiennes, belges, italiennes et françaises se sont renseignées pour pouvoir être parties civiles et, plus globalement, pour savoir comment fonctionne une procédure en Suisse.» S'y ajoutent les questions liées aux frais de transport et d'hébergement.
Dès janvier, les centres de consultation LAVI ont pu bénéficier de moyens supplémentaires accordés par le Conseil d'Etat, les effectifs passant de 10 à 15,4 EPT. La LAVI a déjà octroyé des aides financières pour environ 400'000 frs.
Source: ATS