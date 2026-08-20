Un homme et une femme condamnés à Lausanne pour violations répétées d'interdictions d'entrée à la Coop, après des vols. Ils cumulent prison ferme, amendes et frais de justice.

Bannis de la Coop, ils y retournent et finissent en prison

Bannis de la Coop, ils y retournent et finissent en prison

Pour le vol d'une canette à 1,90 franc

Toan Izaguirre

Mieux vaut respecter assidûment les interdictions d'entrer à la Coop. C'est du moins ce que – on l'espère – vont retenir un homme et une femme tous deux condamnés pour violations de domicile répétées, après des interdictions de magasin pour vol.

Comme le relève «24 Heures», tout est parti d'une fauche dérisoire: une Vaudoise a volé une canette à 1,90 franc dans une Coop lausannoise en décembre 2025. L'enseigne a alors porté plainte et lui a signifié une interdiction d'entrée de deux ans. Sauf qu'elle y est retournée plus de vingt fois dans les mois suivants, chaque passage constituant, aux yeux de la justice lausannoise, une violation de domicile.

Elle en a profité, au passage, pour dérober parfums et bijoux, la Coop a systématiquement porté plainte contre elle. Elle a commis d'autres délits similaires à Lausanne. Pour l'ensemble de son œuvre, la femme écope de six mois de prison ferme, d'une amende de 1'200 francs et doit régler les frais de justice, rapporte «24 Heures».

Même scénario pour un second client

Nos confrères relaient également une autre ordonnance pénale, rendue elle aussi par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour une affaire similaire. Un homme commet des vols à la Coop, se voit interdire l'entrée, qu'il ne respecte pas. Il est condamné à 150 jours de prison ferme, une amende de 1'500 francs, et doit régler les frais de justice.

Des interdictions «très rares»

Sollicités par nos confrères, Coop et Migros indiquent que les interdictions d'accès sont «très rares», mais ne donnent pas plus de détails.