L'annonce par Migros d'une vague de départs de cadres en une seule journée suscite des interrogations. Une coïncidence qui pourrait bien ne pas en être une.

Le départ en cascade d'une série de cadres haut placés de Migros interpelle

Le départ en cascade d'une série de cadres haut placés de Migros interpelle

Ulrich Rotzinger

Que se trame-t-il donc chez Migros? Le géant orange a annoncé cette semaine une série de départs de cadres supérieurs, en l'espace de quelques heures seulement.

A commencer par Markus Schawalder, responsable depuis 2021 de la clientèle privée de la Banque Migros. L'entreprise se sépare aussi du directeur de sa filiale industrielle Delica (Chocolat Frey, café Delizio, Farmer), qui part déjà à la retraite. Thomas Gubler n’occupait ce poste que depuis trois ans, mais travaillait pour l'entreprise depuis plus de 40 ans. «Le moment est venu de relever un nouveau défi» pour Katrin Tschannen, directrice de Migros Online, a également annoncé Migros dans un communiqué de presse.

La coopérative de grande distribution affirme que l'annonce simultanée de ces départs ne serait qu'une simple coïncidence. Une version toutefois contredite par des sources bien informées. Selon elles, le conseil d’administration de Migros s’est réuni récemment pour, entre autres, discuter de la meilleure façon de communiquer les décisions à venir. Il semblerait par ailleurs que le service de presse de Migros n'en a été informé qu'à la dernière minute, peu avant les annonces publiques.

Un départ qui surprend

Parmi tous ces départs, c'est celui de Katrin Tschannen qui surprend le plus. En effet, cette cadre est derrière plusieurs initiatives innovantes: c’est sous son impulsion que LeShop.ch a été intégré à Migros Online, tandis qu’elle a également contribué à l’automatisation de l’entrepôt de Regensdorf, dans le canton de Zurich. Des actions que Migros n'a d'ailleurs pas manqué de saluer.

Mais alors, pourquoi Katrin Tschannen tire-t-elle sa révérence? Ce que l'on sait, c'est que Migros concentre quasiment tous ses efforts sur Galaxus. Ce que beaucoup ignorent, c’est que le plus grand magasin en ligne de Suisse propose déjà un large assortiment de denrées alimentaires de longue conservation, ainsi que les marques propres de Migros et des milliers de produits non alimentaires.

Migros Online-Galaxus, anguille sous roche?

Jusqu’à présent, Migros Online n’a pas été entièrement intégré à Galaxus, car les produits frais tels que les fruits et légumes nécessitent une logistique particulière. Raison pour laquelle il existe encore deux plateformes distinctes.

Mais il se pourrait que Galaxus cesse bientôt d’être le géant discret de la grande distribution. Si Migros Online venait à être intégré à Galaxus, la fonction de Katrin Tschannen pourrait alors devenir superflue. Cherche-t-elle, dès lors, à avoir un coup d'avance en prenant ses distances?

Migros indique que Katrin Tschannen vise une «réorientation professionnelle». Interrogé par Blick, le groupe d'alimentation affirme que c'est elle qui a pris la décision de partir. Et d'ajouter: «Une intégration de Migros Online au sein de Digitec Galaxus n’est pas prévue.» Reste à voir si la situation évoluera, à l’image des nombreux changements survenus ces derniers temps au sein du groupe Migros.