Un incendie a ravagé un champ et deux caravanes à Bernex (GE), ce mercredi, avant de se propager à une forêt voisine. Grâce à l’intervention rapide des pompiers suisses et français, le sinistre a pu être maîtrisé.

Depuis un champ, le feu a failli se propager dans la campagne genevoise

Depuis un champ, le feu a failli se propager dans la campagne genevoise

Léo Michoud Journaliste Blick

Le feu, déclaré dans un champ, a sauté vers la forêt voisine. A Bernex (GE), dans la campagne genevoise, le Service d’Incendie et de Secours de Genève (SIS) est intervenu ce mercredi 29 juillet à 14h48, pour contrer un départ d’incendie. Au chemin des Cornaches, à proximité immédiate de la frontière franco-suisse, un feu de champ s’est déclaré.

«A notre arrivée sur place, un engin des sapeurs-pompiers de Saint-Julien-en-Genevois était déjà en action pour combattre le sinistre, relate le capitaine Nicolas Millot. En raison du vent, un saut de feu s’est produit dans la forêt à plus de 300 mètres.»

Caravanes détruites, pas de blessé, feu maitrisé

Deux caravanes parquées là ont été complètement détruites par les flammes. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Il a fallu trois lances à main pour mener à bien l’extinction et éviter qu’elle ne se propage plus loin. «L’ensemble des foyers sont désormais éteints. Une surveillance active est maintenue sur l’ensemble du site afin de prévenir toute reprise de feu», communique le SIS.

L’intervention a pu bénéficier de la collaboration des pompiers français, le SDIS 74 de Haute-Savoie. Au total, seize sapeurs-pompiers professionnels sont intervenus avec cinq véhicules dont une ambulance, en plus de cinq volontaires de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Julien-en-Genevois avec leur véhicule.

Nicolas Millot rappelle qu’en cette période de sécheresse et de forte chaleur, «il est essentiel de signaler tout départ de feu ou dégagement de fumée en appelant le 118». Et de continuer: «Les témoins constituent nos premiers relais d’information sur le terrain: leurs observations nous permettent d’ajuster au mieux les moyens à engager».