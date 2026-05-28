DE
FR

«10 jours très compliqués»
Pas aidés par le G7, les hôtels genevois font un cadeau aux entreprises

Pendant le G7, l'hôtellerie genevoise propose un rabais sur les chambres aux entreprises du coin. Une façon de réagir au sommet d'Evian, qui a causé plus d'annulations que de réservations.
Publié: il y a 21 minutes
1/2
A défaut d'accueillir des délégations du G7, l'hôtellerie genevoise offre des rabais aux entreprises employant des frontaliers.
Photo: Keystone
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Une chambre d’hôtel à prix réduit durant le G7 pour les travailleurs frontaliers? C’est la promesse de l'initiative «Genève accueille Genève», lancée le 19 mai dernier par la Société des hôteliers de Genève (SHG).

Celle-ci s’adresse aux entreprises du bout du Léman. Enfin, seulement à celles qui sont membres de la Fédération des entreprises romandes Genève (FER Genève) ou de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG).

-30% pour les entreprises genevoises

Entre le 10 et le 19 juin prochain, donc autour des deux jours du sommet prévu à Evian, les collaboratrices et collaborateurs des entreprises genevoises pourront bénéficier de 30% de rabais sur les nuits. Une plateforme dédiée leur permet de réserver leurs chambres. Plus de la moitié des hôtels sollicités participent à l’opération, selon la SHG.

A lire aussi
Comment Emmanuel Macron a secrètement entubé la Suisse et Genève avec son G7
Un rapport explosif
Comment Macron a secrètement entubé la Suisse et Genève avec son G7
Pour Françoise Nyffeler, membre de la coalition No-G7: «Les autorités jouent un jeu dangereux»
Interview
Nouveau tracé proposé
Pour la coalition No-G7: «Les autorités jouent un jeu dangereux»
«Si la coalition No-G7 refuse le tracé, le cortège sera révoqué»
Avec vidéo
Les autorités s'expriment
«Si la coalition No-G7 refuse le tracé, le cortège sera révoqué»
A Genève, les profs frontaliers dénoncent «un mépris» des autorités
Chaos autour du G7
A Genève, les profs frontaliers poussent un gros coup de gueule

«Nous avons déjà eu pas mal de réservations. En trois jours, une quinzaine de sociétés ont réservé environ 300 nuitées», se réjouit Xavier Rey, président de la SHG, une semaine après l’annonce de cette initiative. Le nombre de réservations pourrait encore augmenter d’ici au G7.

«10 jours très compliqués»

Le président assure qu’il ne s’agit pas d’une démarche commerciale, mais d’une «action de solidarité envers les commerçants et les entrepreneurs genevois». A l’inverse, il s’attend à «10 jours très compliqués pour l’hôtellerie genevoise».

Généralement «propice à une clientèle orientée business», le mois de juin pourrait être maussade cette année. «L’organisation du G7, dans l’ensemble, a plutôt des conséquences négatives sur l’hôtellerie genevoise, détaille Xavier Rey. Entre les fermetures de commerces, le risque de manifestation et les mesures de sécurité, il y a évidemment des annulations de séjours.»

Le G7 profitera peu aux hôtels

Les hôteliers ont dû se résoudre à appeler leurs clients qui avaient déjà pris des réservations «pour les prévenir que leur voyage pourrait être chamboulé par le G7». Ce d’autant plus que les visiteurs diplomatiques présents pour le sommet dormiront en grande majorité en France voisine.

Selon Xavier Rey, «seule une poignée d’hôtels accueillent des délégations étrangères» à Genève. Début mai, la RTS avait indiqué que seul «le personnel technique accompagnant les délégations», soit tout de même plusieurs centaines de personnes, se retrouverait logé côté Suisse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus