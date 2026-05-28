Pendant le G7, l'hôtellerie genevoise propose un rabais sur les chambres aux entreprises du coin. Une façon de réagir au sommet d'Evian, qui a causé plus d'annulations que de réservations.

Pas aidés par le G7, les hôtels genevois font un cadeau aux entreprises

Pas aidés par le G7, les hôtels genevois font un cadeau aux entreprises

Léo Michoud Journaliste Blick

Une chambre d’hôtel à prix réduit durant le G7 pour les travailleurs frontaliers? C’est la promesse de l'initiative «Genève accueille Genève», lancée le 19 mai dernier par la Société des hôteliers de Genève (SHG).

Celle-ci s’adresse aux entreprises du bout du Léman. Enfin, seulement à celles qui sont membres de la Fédération des entreprises romandes Genève (FER Genève) ou de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG).

-30% pour les entreprises genevoises

Entre le 10 et le 19 juin prochain, donc autour des deux jours du sommet prévu à Evian, les collaboratrices et collaborateurs des entreprises genevoises pourront bénéficier de 30% de rabais sur les nuits. Une plateforme dédiée leur permet de réserver leurs chambres. Plus de la moitié des hôtels sollicités participent à l’opération, selon la SHG.

«Nous avons déjà eu pas mal de réservations. En trois jours, une quinzaine de sociétés ont réservé environ 300 nuitées», se réjouit Xavier Rey, président de la SHG, une semaine après l’annonce de cette initiative. Le nombre de réservations pourrait encore augmenter d’ici au G7.

«10 jours très compliqués»

Le président assure qu’il ne s’agit pas d’une démarche commerciale, mais d’une «action de solidarité envers les commerçants et les entrepreneurs genevois». A l’inverse, il s’attend à «10 jours très compliqués pour l’hôtellerie genevoise».

Généralement «propice à une clientèle orientée business», le mois de juin pourrait être maussade cette année. «L’organisation du G7, dans l’ensemble, a plutôt des conséquences négatives sur l’hôtellerie genevoise, détaille Xavier Rey. Entre les fermetures de commerces, le risque de manifestation et les mesures de sécurité, il y a évidemment des annulations de séjours.»

Le G7 profitera peu aux hôtels

Les hôteliers ont dû se résoudre à appeler leurs clients qui avaient déjà pris des réservations «pour les prévenir que leur voyage pourrait être chamboulé par le G7». Ce d’autant plus que les visiteurs diplomatiques présents pour le sommet dormiront en grande majorité en France voisine.

Selon Xavier Rey, «seule une poignée d’hôtels accueillent des délégations étrangères» à Genève. Début mai, la RTS avait indiqué que seul «le personnel technique accompagnant les délégations», soit tout de même plusieurs centaines de personnes, se retrouverait logé côté Suisse.