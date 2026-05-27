Autres manif' interdites

Ce parcours permet de fixer le cadre, assure la ministre de la sécurité. Les décisions prises par l'Etat sont basées sur l'analyse de la police. Ce parcours et ses conditions permettent de «garantir la sécurité» de toutes les personnes.

Les différentes manifestations, hors celle anti-G7, sont interdites pendant le week-end.