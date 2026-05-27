Un délai pour No-G7?
Nous ne pouvons pas forcer No-G7 à accepter ce parcours, tonne Carole-Anne Kast. Mais si cette proposition était refusée par les manifestants, nous la révoquerions. La ministre fait référence au fait que la coalition, qui rassemble 60 groupes et associations, n'a pas pu se prononcer immédiatement lors sa rencontre de mardi avec l'Etat, mais attend la position de ses membres.
Comment protéger les commerçants rive droite?
Concernant les hôtels, commerces et cafés sur la rive droite, notamment à la rue de la Servette, qu'est-il prévu pour protéger ces lieux? Nous pouvons prendre des dispositions avec les riverains et les commerces, assure Carole-Anne Kast, en lien avec les partenaires concernés et la police. Les mesures seront prises sur le terrain et seront «proportionnées».
Autres manif' interdites
Ce parcours permet de fixer le cadre, assure la ministre de la sécurité. Les décisions prises par l'Etat sont basées sur l'analyse de la police. Ce parcours et ses conditions permettent de «garantir la sécurité» de toutes les personnes.
Les différentes manifestations, hors celle anti-G7, sont interdites pendant le week-end.
Garantir la tranquillité des votations du matin
C'est via un arrêté adopté par le Conseil d'Etat la semaine dernière que la manifestation a été autorisée sur la rive droite, rappelle Carole-Anne Kast.
L'heure de démarrage, 16h, est notamment en lien avec les votations du 14 juin, qui doivent se dérouler sans contrainte.
Voici les conditions encadrant la manifestation
Au terme de plusieurs séances menées avec les organisateurs et d'une analyse sécuritaire conduite par la police genevoise, le Conseil d'Etat a décidé des conditions suivantes pour autoriser le cortège du 14 juin:
- Le départ se fera à 16h du par Mon Repos en direction du quai du Mont-Blanc.
- Les manifestants rejoindra alors la Servette jusqu'à la rue Hoffmann.
- De là, ils pourront emprunter l'avenue Giusepe-Motta jusqu'à la place des Nations. Le retour est prévu au parc Mon Repos en passant à l'avenue de France et formera donc une boucle.
- Le pont du Mont-Blanc ne pourra pas être traversé.
- Le Conseil d'Etat a informé la Ville de Genève, qui avait entamé des discussions positives avec les manifestants, qu'un village au parc des Cropettes ne sera pas autorisé.
Le pont du Mont-Blanc comme symbole
Les militants anti-G7 ont été très clairs: le pont du Mont-Blanc est devenu leur «ligne rouge», un symbole de la liberté de manifester dont ils s'estiment privés en marge du sommet du G7 d'Evian.
Depuis le début, l'Etat de Genève refuse de laisser un cortège traverser le pont. La coalition No-G7 évoque des arguments changeants et fantaisistes, comme récemment, la fragilité du pont, pourtant traversé récemment par le cortège du 1er mai.
Les autorités devraient confirmer aujourd'hui que le pont sera bien interdit au passage des protestataires.
Présidence et ministre de la sécurité
Face à la presse mercredi, le conseillère d'Etat Carole-Anne Kast, chargée de la sécurité, est entourée du président du Conseil d'Etat genevois, Thierry Apothéloz, de la vice-présidente, Anne Hiltpold et de la ministre des finances, Nathalie Fontanet, présente mardi soir lors des négociations avec la coalition anti-G7. La commandante de la police, Monica Bonfanti, est également présente.
Le gouvernement genevois se réunit ce mercredi pour présenter ses conclusions relatives à la manifestation anti-G7 prévue à Genève. La veille, mardi 26 mai, la coalition d’opposants au sommet d’Evian avait réaffirmé que le «U lacustre» constituait, selon elle, la seule solution acceptable. Ce parcours emblématique passerait par les quais et traverserait le pont du Mont-Blanc, afin de permettre aux manifestants de rallier l’autre rive.
Or, ce tracé s'est heurté au refus des autorités. Le passage par le pont du Mont-Blanc leur est interdit, tout comme l’accès à une partie du périmètre souhaité. La coalition se voit également refuser la tenue d’un village de manifestants dans les deux parcs qu’elle préconisait: les Bastions ou les Cropettes. De quoi tendre encore un peu plus le bras de fer entre les opposants au G7 et le Conseil d’Etat genevois. Des négociations ont eu lieu entre les parties le 26 mai au soir.