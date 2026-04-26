DE
FR

Nombre d'agressions record
«Le racisme reste un problème structurel en Suisse», alerte un rapport

En 2025, la Suisse a enregistré un pic de discrimination raciale avec 1245 cas documentés. Les personnes noires et musulmanes sont particulièrement touchées, et les discriminations se produisent souvent au travail ou à l'école.
Publié: 06:19 heures
1/4
En 2025, la Suisse a enregistré un pic de discrimination raciale avec 1245 cas documentés.
Photo: Shutterstock
RMS_Portrait_AUTOR_252.JPG
Sara Belgeri

La discrimination raciale peut arriver partout en Suisse, d'après les incidents répertoriés dans le dernier rapport sur le racisme de la Confédération. Une femme a par exemple été insultée par un homme dans le train, avant qu'il s'en prenne à elle physiquement lorsqu'elle a voulu le filmer. Ou encore, un professeur a insulté un garçon à l'école en raison de sa religion.

En 2025, les centres de conseil ont documenté et évalué 1245 cas de discrimination, répertoriés dans le rapport encore non publié de la Commission fédérale contre le racisme (CFR) et de l'organisation humanrights.ch, que Blick a pu consulter.

En 2025, les cas de discrimination ont augmenté de 3% par rapport à 2024. Ce nombre reste donc élevé, puisqu'il avait augmenté de près de 40% en 2024. Les cas de discrimination ont ainsi atteint un nouveau record en Suisse, sans compter les discriminations non recensées. «Cette année encore, nous partons du principe que les cas enregistrés par le réseau de conseil ne sont que la pointe de l'iceberg», alertent les auteurs du rapport.

Comme les années précédentes, en 2025, ce sont les personnes noires qui ont été les plus visées par la discrimination, avec 406 cas recencés. Par exemple, un homme noir a contacté le centre de conseil après avoir été la cible d'insultes racistes et de menaces de mort dans une gare.

Racisme antimusulman en hausse

Selon les auteurs du rapport, les cas de racisme antimusulman ont particulièrement augmenté en 2025, avec 281 victimes. Parmi ces agressions, 113 d'entre elles visaient des personnes originaires du monde arabe.

A lire aussi
L'UDC bloque une motion de lutte contre le racisme et l'antisémitisme
Le texte va au Conseil fédéral
L'UDC bloque une motion de lutte contre le racisme et l'antisémitisme
Il révèle avoir subi du racisme pendant des années dans une chaîne de magasins suisses
«Les noirs sont des voleurs»
Il dénonce des années de racisme dans une grande chaîne de magasins suisses

En parallèle, 95 cas signalés concernaient des personnes d'origine asiatique et 60 agressions répertoriées sont considérés comme antisémites. Une étudiante a par exemple essuyé un refus pour une chambre en colocation à cause de son nom de famille juif, tout en étant insultée.

La plupart des incidents se sont produits dans le milieu de l'éducation et sur le lieu de travail. Ce constat inquiète Nora Riss, responsable du réseau de consultation pour les victimes de racisme chez humanrights.ch. «Les institutions devraient être en mesure de réagir de manière appropriée», se désole la trentenaire. Pour le moment, de nombreuses victimes se tournent plutôt vers une aide externe, pointant l'insuffisance des structures existantes. «C'est justement parce que les enfants et les jeunes sont souvent concernés que cette situation est particulièrement problématique.»

«Le racisme reste un problème structurel en Suisse»

Pour Ursula Schneider Schüttel, présidente de la CFR, le nombre constamment élevé de discriminations signalées est bien la preuve que «le racisme reste un problème structurel en Suisse». Pourquoi les cas augmentent-ils d'une année à l'autre? Selon l'experte, les conflits internationaux ou les débats sur la politique migratoire peuvent renforcer les attitudes racistes, entraînant davantage de discrimination raciale. «En même temps, l'augmentation du nombre de cas recensés est aussi un signe que les personnes concernées signalent davantage la discrimination.»

A lire aussi
Un rapport demande de former la police contre le racisme en Suisse
Un enjeu structurel
Un rapport demande de former la police contre le racisme en Suisse
Un jeune politicien romand est victime d'une pluie de commentaires racistes
Visé pour la deuxième fois
Un jeune élu romand victime d'une pluie de commentaires racistes

En 2025, le Conseil fédéral a adopté pour la première fois une stratégie nationale contre le racisme et l'antisémitisme, censée améliorer le monitoring (le suivi), la protection des victimes et la prévention du racisme dans les institutions.

Une stratégie seule ne suffit pas

Ursula Schneider Schüttel salue cette démarche. Mais d'après la présidente de la Commission contre le racisme, une stratégie seule ne suffit pas. «Il faut aussi les ressources nécessaires pour que les mesures puissent être mises en œuvre efficacement.» Selon elle, c'est actuellement loin d'être le cas. De plus, Ursula Schneider Schüttel estime qu'il faut aussi s'attaquer aux bases juridiques: «En Suisse, il n'existe pas de protection suffisante contre la discrimination.»

C'est pourquoi la CFR demande une loi complète sur l'égalité de traitement, plus de moyens pour les centres de conseil ainsi qu'une prévention renforcée par la formation et la sensibilisation. La Commission demande aussi de définir clairement les compétences à tous les niveaux de l'Etat afin que les mesures nécessaires soient prises sur le long terme et que les causes structurelles du racisme soient traitées de manière ciblée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus