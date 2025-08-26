DE
FR

Un enjeu structurel
Un rapport demande de former la police contre le racisme en Suisse

Le Service de lutte contre le racisme publie un rapport pointant l'insuffisance des mesures contre le racisme structurel en Suisse. Il recommande une stratégie nationale et des actions ciblées dans l'éducation, la police et la justice.
Publié: il y a 27 minutes
Partager
Écouter
Des personnes se recueillent en mémoire de Michael, décédé le 25 mai dans les locaux de la Police municipal de Lausanne, le 3 juin 2025 à Lausanne.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La lutte contre le racisme et l'antisémitisme présente des lacunes. Un rapport de la Confédération pointe notamment du doigt l'absence de mesures suffisantes contre le racisme structurel dans les domaines de l'éducation, ainsi que de la justice et de la police.

A lire aussi
Plusieurs policiers écartés après la révélation des groupes WhatsApp racistes
Les premières têtes tombent
Plusieurs policiers suspendus après le scandale des groupes WhatsApp racistes
A Lausanne, comment un quartier s'est (ré)embrasé après des révélations sur la police
Reportage
Récit d'une nuit d'émeute
«Cela fait 38 ans que je vis en Suisse, et je n'ai jamais vu un truc pareil»

Une stratégie nationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme doit être lancée, sur demande du Parlement. Le Service de lutte contre le racisme (SLR) dévoile à cette occasion un rapport sur les mesures contre l'antisémitisme et le racisme prises par la Confédération, les cantons et les communes.

L'absence de mesures contre le racisme structurel et l'antisémitisme, surtout dans les domaines de l'éducation, de la police et de la justice, constitue une lacune. La nécessité d'agir au sein des forces de police est soulignée dans ce rapport publié mardi.

La police remise en question

De nombreux acteurs du domaine estiment notamment indispensable de renforcer la formation des policiers dans le domaine de la non-discrimination et du profilage racial.

A lire aussi
Les autorités lausannoises révèlent des conversations ignobles partagées au sein de la police
LIVE
Références à Hitler et au KKK
Des conversations ignobles partagées au sein de la police lausannoise révélées
Contenus racistes en ligne: les signalements explosent en 2024
Hausse des dénonciations
Les contenus racistes en ligne explosent en Suisse en 2024!

Au niveau institutionnel, on constate aussi des manques au niveau des offres de conseil, qui sont encore trop peu connues. Le racisme et l'antisémitisme en ligne constituent un autre défi à relever, selon le rapport. La protection pénale et civile dans ce domaine est insuffisante.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus