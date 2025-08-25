13:47 heures

«Il est bonne. Une bonne n***esse»: 500 pages de conversations problématiques révélées par les autorités lausannoises

Environ 500 pages de conversations problématiques ont été découvertes par le Ministère public. Deux groupes Whatsapp privés, actifs, dont un nommé «Pirate F», et un autre, «Les cavaliers», comprenant des dizaines de policiers, dont certains sont encore membres du corps de police, sont au centre des révélations.

On y trouve des blagues racistes, dont une évoquant «une bonne n***esse», en légende de la photo d'une personne noire. Des références à Adolf Hitler, au KKK ou à un «temps maghrébin… gris, voilé» sont révélées le 25 août par le Commandant. Une image montrant une personne handicapée accompagnée de la légende «Je vais cuisiner un t'risotto» a été diffusée dans l'un de ces groupes.

Quatre policiers suspendus

Le commandant a présenté au municipal les images que le Ministère public lui a transmises. «Il y a d'abord un effroi et un choc face à de telles images, nous n'avions jamais été confrontés à des propos racistes, ni le commandant, ni moi. Ces images sont une tache sur l'uniforme qu'il nous conviendra de nettoyer. La police doit mériter la confiance de l'entier de la population.»

Quatre suspensions ont déjà été prononcées, par décision de la Municipalité. D'autres sont à venir. L'enquête pénale se prolonge et les décisions pénales n'ont pas encore été décidées.

Les policières et policiers qui ne sont plus au corps de police échappent par ailleurs à une sanction de l'employeur à l'employé. Pierre-Antoine Hildbrand souhaite créer un registre des corps de police, dans le cas où un participant à ces propos raciste postulerait à la police d'un autre canton.