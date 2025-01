Les signalements pour islamophobie et antisémitisme ont fortement augmenté en 2024. Un tiers des cas relève du droit pénal, mais seuls 41 ont abouti en justice. Les médias en ligne sont les plus touchés.

Le contenu problématique a bondi en ligne en 2024. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Le racisme est-il décomplexé en Suisse? Les signalements de contenus racistes sur la plateforme fédérale «Report online racism» ont bondi de 60% en 2024, révèle la RTS.

L’islamophobie (79 cas) et l’antisémitisme (77 cas) sont les plus signalés, suivis par le racisme anti-Noirs (66 cas). Le conflit israélo-palestinien semble avoir amplifié ces tendances.

Seulement 41 cas en justice

Les médias en ligne, via leurs espaces de commentaires, concentrent le plus de signalements (69), devant Facebook (62) et Instagram (55). X compte 60 signalements.

Sur 302 cas recensés, un tiers relève du droit pénal, mais seuls 41 ont abouti en justice. L’anonymat des signalements empêche d’identifier les auteurs, mais les communautés concernées en sont informées, et un soutien est proposé aux victimes.