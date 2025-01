Usurpation à but raciste

Des imposteurs se sont appropriés la signature et l'en-tête du Secrétariat d'Etat aux migrations. Leur objectif? Semer le doute chez des étrangers établis en Suisse sur leur permis de résidence et provoquer leur départ. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Une magouille aux relents racistes a bien failli fonctionner en 2024. A une vingtaine de reprises, des étrangers établis en Suisse ont reçu un courrier apparemment signé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), dévoile la RTS ce dimanche.

Ces lettres présentées comme officielles invitent les victimes à quitter le pays en les «informant» que leur permis de résidence sera révoqué prochainement. Une témoin de la RTS s'apprêtait à démissionner de son poste de chercheuse, quand elle s'est mise à douter. En effet, le code QR imprimé ne menait nulle part et la traduction de l'allemand en anglais n'était pas exacte.

Le SEM a relevé une vingtaine de cas entre avril et mai 2024, qu'il a dénoncés au Ministère public de la Confédération (MPC). Une enquête est ouverte en mai pour usurpation de fonction, mais elle a depuis été suspendue en septembre. Les auteurs de la malversation n'ont pas pu être identifiés.

Courriers à vocation raciste

La victime interrogée par la RTS, qui n'est pas une personnalité publique, reçoit alors une seconde lettre, qui ne cache plus son objectif xénophobe. On lui reproche d'avoir «transformé notre beau pays en taudis infesté d'étrangers», avant de la prier de «se barrer», relate le média de service public.

La directrice de la Commission fédérale contre le racisme y voit une démarche «inédite et inquiétante» qui s'appuie sur les thèmes de l'extrême droite et renseigne sur «l'ambiance générale en Suisse». La Suisse alémanique serait plus touchée que la Suisse romande par des magouilles racistes de ce genre.