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Trois revendications claires
Après l'AVS, l'Union syndicale suisse s'attaque au 2e pilier

L'Union syndicale suisse appelle à améliorer les rentes du 2e pilier, dénonçant une baisse de 15% depuis 2015. Réunie à Berne, elle exige une hausse du taux LPP et une 13e rente professionnelle.
Publié: il y a 37 minutes
L'USS prévoit enfin une campagne d'information à l'intention des assurés des caisses de pension les moins généreuses.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Après la 13e rente AVS, l'Union syndicale suisse (USS) s'attaque à la prévoyance professionnelle. La faîtière syndicale lance une offensive pour de meilleures rentes du 2e pilier. Elle soutient également la hausse de la TVA pour financer l'AVS.

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Depuis 2015, les nouvelles rentes du 2e pilier ont chuté de 15% en termes réels, rappelle l'USS qui s'est réunie jeudi en session extraordinaire à Berne. Dans le même temps, les caisses de pension disposent de plus de 14 milliards de francs de fonds libres inutilisés et ont affiché une performance cumulée de près de 18% entre 2020 et 2025.

Trois revendications

L'USS estime que les assurés ne profitent pas assez de la situation financière solide des caisses de pension. Elle formule donc trois revendications: une revalorisation des rentes LPP via un relèvement des taux de conversion ou l'introduction d'une 13e rente dans la prévoyance professionnelle.

Elle exige aussi une hausse substantielle du taux d’intérêt minimal LPP, que le Conseil fédéral doit fixer à 3% pour 2027. L'USS prévoit enfin une campagne d'information à l'intention des assurés des caisses de pension les moins généreuses.

Oui au financement de l'AVS

Les délégués de l'USS recommandent par ailleurs d'accepter le financement de la 13e rente AVS par une hausse de la TVA lors de la votation du 29 novembre. Le projet prévoit de porter la taxe sur la valeur ajoutée à 8,5%.

La hausse coûte entre 5 et 10 francs par mois selon les ménages. L'organisation souligne le caractère social de l'AVS. Elle estime que même financée par la TVA, l'assurance garde un puissant effet redistributif sur les revenus. La 13e rente AVS représente la première hausse générale des rentes depuis 1975, au-delà des hausses ordinaires.

Les syndicats rappellent que si 60% de la TVA est payée par la consommation, les propriétaires immobiliers, les banques et les assurances y contribuent également. Environ 10% de la taxe est en outre acquittée par les touristes étrangers. La 13e rente AVS sera versée pour la première fois en décembre 2026.

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