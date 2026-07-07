Au programme de ce mardi 7 juillet: l'inquiétude gagne les salariés, l'USS radiographie les revenus des ménages suisses, les compensations des F-35 passées au crible, le procès d'un féminicide s'ouvre à Vevey et, enfin, Christophe Dubi ne craint pas un référendum.

En Suisse, un salarié sur quatre redoute de perdre son emploi

En Suisse, un salarié sur quatre redoute de perdre son emploi

Pour bien commencer cette nouvelle journée amis lecteurs, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous présente ce florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 7 juillet. Bonne lecture!

1 Les Suisses redoutent de plus en plus le licenciement

En Suisse, un salarié sur quatre craint aujourd'hui de perdre son emploi, rapporte «24 heures». Cette inquiétude grandissante s'explique par la multiplication des restructurations et des licenciements, alors que le chômage poursuit sa hausse: en mai, 140'275 personnes étaient sans emploi, soit plus de 12'000 de plus qu'un an auparavant. Une avocate spécialisée en droit des affaires, qui a souhaité garder l'anonymat, affirme que les mandats liés aux restructurations ont quadruplé en deux ans.

2 Qui a vraiment profité de la hausse des revenus en Suisse?

L'Union syndicale suisse (USS) présente mardi son analyse de l'évolution des revenus en Suisse ces dernières années. Elle montre comment les salaires ont progressé selon les catégories de revenu, examine la charge que représentent les primes de l'assurance-maladie pour les ménages et chiffre l'effet des réductions individuelles de primes. Le rapport analyse également l'évolution de la charge fiscale par catégorie de revenu.

3 Armasuisse fait le point sur les compensations des F-35

L'Office fédéral de l'armement armasuisse fait le point mardi sur l'état d'avancement des contrats de compensation liés à l'achat par la Suisse de 30 F-35A pour un peu plus de six milliards de francs. La réunion porte principalement sur la mise en oeuvre des engagements de compensation à ce jour, la poursuite de la collaboration avec le constructeur américain de l'avion de combat Lockheed Martin ainsi que sur des questions relatives à la gestion et au contrôle des opérations de compensation en Suisse.

4 Un quadragénaire jugé pour un féminicide à Vevey

C'est le procès d'un féminicide qui se tient dès mardi matin à Vevey (VD). Un homme de 46 ans comparaît devant le Tribunal criminel d'arrondissement de l'est vaudois, accusé d'assassinat subsidiairement de meurtre de sa compagne, un soir de mai 2023, dans l'appartement de la victime à Vevey. Le prévenu risque dix ans de prison au minimum et jusqu'à la réclusion à vie si c'est l'assassinat qui est retenu.

5 Christophe Dubi prêt à défendre le projet devant le peuple

Le directeur exécutif des Jeux olympiques 2038 Christophe Dubi dit dans «Le Temps» de mardi ne pas craindre un vote populaire sur leur organisation en Suisse. «C'est un processus démocratique que nous respectons [...] J'y vois une étape, pas un problème», indique-t-il rappelant que des référendums en Allemagne en vue d'une candidature pour accueillir les JO 2036, 2040 ou 2044 «se sont soldés par de très forts pourcentages de soutien». «En répartissant, non pas seulement les charges mais aussi les bénéfices [...] nous sommes mieux armés pour convaincre nos concitoyens», ajoute M. Dubi. A la fin juin, le Conseil fédéral a apporté son soutien de principe à l'organisation des JO 2038 en Suisse et a promis une contribution financière de 200 millions de francs. La gauche et l'UDC menace de lancer un référendum.