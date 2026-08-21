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Si tout se passe bien...
Une nouvelle centrale nucléaire en Suisse coûterait au moins 14 milliards de francs

Construire une nouvelle centrale nucléaire en Suisse coûterait entre 14 et 43 milliards de francs, selon un rapport des Académies suisses des sciences publié le 20 août 2026. L'État devrait aussi soutenir massivement le financement.
Publié: 01:00 heures
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Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
La centrale de Muhleberg a été débranchée en 2019. En construire une nouvelle coûterait entre 14 et 43 milliards de francs.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Il faudrait débourser au minium 14 milliards de francs pour construire une nouvelle centrale nucléaire en Suisse. Mais l'addition pourrait grimper jusqu'à 43 milliards de francs selon la taille de l'installation et l'évolution des coûts, note un rapport des Académies suisses des sciences publié vendredi.

En outre, financer un tel projet nécessiterait très probablement un soutien public important. Le rapport souligne qu'ailleurs dans le monde, les investisseurs privés se sont engagés récemment dans la construction de centrales nucléaires uniquement quand l'Etat prenait en charge une part importante du financement.

Le prix d'une nouvelle centrale nucléaire estimé par les Académies suisses des sciences varie grandement, car il reflète non seulement l'évolution des coûts observée jusqu'ici lors de la construction de centrales, mais aussi celle qui est «théoriquement» attendue dans les années à venir et qui dépend de nombreux facteurs.

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Le scénario le plus bas suppose que les constructeurs auront pu réaliser d'importantes économies dans la réalisation de centrales nucléaires de dernière génération refroidies à l'eau, en simplifiant la conception des réacteurs. Ces installations sont en effet d'une grande complexité technique.

Une planification inachevée avant l'ouverture du chantier, des chaînes d'approvisionnement instables, des modifications apportées à la conception pendant la construction ainsi que de nouvelles exigences en matière de sécurité et d'autorisation d'exploitation durant les travaux feront inévitablement gonfler la facture finale.

Deux fournisseurs privilégiés

Le choix de l'éventuel fournisseur pèsera également dans la balance. Le rapport écarte d'emblée les sociétés chinoises et l'entreprise publique russe Rosatom pour des raisons tenant notamment à des considérations géopolitiques. Resteraient dans la course EDF/Framatome (France) et Westinghouse (Etats-Unis).

Dans les projets réalisés jusqu'ici par ces deux entreprises, les coûts et les délais de construction prévus ont à chaque fois été «largement» dépassés, rappellent les Académies suisses dans un communiqué. A Flamanville (F), par exemple, il aura fallu attendre 17 ans au lieu des 5 initialement annoncés pour achever la centrale.

Les représentants de l'industrie nucléaire s'attendent toutefois à ce que les coûts de construction diminuent pour les prochains projets. Les prix pourraient surtout baisser si plusieurs réacteurs de même conception étaient construits dans des conditions et règles identiques, comme on pourrait le faire à un niveau européen.

Un long processus

Si la Suisse se lance dans la construction d'une centrale nucléaire, il faut s'attendre à dix ans de travaux avant de pouvoir y produire de l'électricité. Selon les Académies suisses des sciences, si un tel chantier s'ouvre au début des années 2040. L'appel d'offres devrait être alors lancé au début des années 2030.

Toute cette procédure devrait être précédée d'adaptations législatives. Il faudrait déjà lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse et une loi sur le soutien financier de l'Etat devrait être élaborée et acceptée par le Parlement ainsi que par la population.

Le rapport ne croit pas à la solution des petits réacteurs modulaires comme alternative plus économique à une centrale dotée d'un réacteur d'une puissance d'environ 1,5 GW. Il n'existe en effet pas de données empiriques suffisamment solides pour affirmer que ces petits réacteurs pourront être construits à moindre coût, un jour.

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