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Face aux contraintes budgétaires de la Confédération
L'indice UV va disparaître de MétéoSuisse à la fin de l'année 2026

MétéoSuisse supprimera son indice UV fin 2026, pour des raisons techniques et financières. L'Office fédéral invoque notamment les économies de la Confédération. Les utilisateurs devront par la suite consulter des services externes pour connaître le niveau d'UV.
Publié: il y a 12 minutes
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MétéoSuisse va supprimer les informations relatives à l'indice UV sur son site web et son application.
Photo: Capture d'écran MétéoSuisse
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Mattia Jutzeler

Pour de nombreuses personnes, l'indice UV fait partie des informations prises en compte au quotidien, notamment pour choisir comment s'habiller. Il mesure l'intensité des rayons ultraviolets à un endroit donné. Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), une exposition prolongée et intense aux UV peut provoquer un vieillissement prématuré de la peau et accroître le risque de cancer de la peau.

L'indice UV figure donc dans de nombreuses applications météo, dont celle de MétéoSuisse. Mais cette information ne sera bientôt plus disponible: MétéoSuisse supprimera ce service à la fin de l'année 2026, a confirmé l'Office fédéral à «20 Minuten».

«Des objectifs d'économies»

Une porte-parole justifie la suppression de ces prévisions par des raisons à la fois techniques et financières. «La solution technique actuelle pour la publication des prévisions de l'indice UV est obsolète et devrait être renouvelée», précise «20 Minuten».

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Or, une modernisation nécessiterait des moyens supplémentaires dont l'Office fédéral ne dispose actuellement pas. Quant à la publication des valeurs mesurées, elle n'est plus financièrement viable. «Cela s'explique par les objectifs d'économies de la Confédération.»

L'Office fédéral doit donc faire des choix. Selon lui, l'indice UV est nettement moins populaire auprès des utilisateurs que d'autres services, comme le radar de pluie. A l'avenir, MétéoSuisse proposera donc dans son application des liens vers des services externes, notamment SunSmart Global UV, une application développée conjointement par plusieurs organisations des Nations unies.

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