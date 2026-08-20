DE
FR

Danger de degré 3
Le temps se dégrade en Suisse ce jeudi avec des alertes aux orages dans plusieurs cantons

Après un mercredi estival, le temps se dégrade jeudi avec des averses et des orages, surtout dans les Alpes et les Préalpes. Des alertes de niveau 3 sont en vigueur au Tessin, tandis que les Grisons sont également placés sous surveillance.
Publié: 09:14 heures
|
Dernière mise à jour: 09:23 heures
1/5
Soleil, pluie, orages: ce jeudi, il y en aura pour tous les goûts côté météo.
Photo: Meteo Suisse

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Le temps change en Suisse ce jeudi avec des averses et orages venant du sud-ouest, affectant particulièrement les Alpes et Préalpes
  • Au Tessin, des orages de degré 3 sont prévus avec risques de foudre et chutes d'arbres, tandis que les cours d'eau augmentent dans les Grisons jusqu'à 21h
  • Les températures maximales atteindront 25°C jeudi et baisseront entre 18 et 22°C vendredi, marquant une pause dans la canicule
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

Après un mercredi calme, marqué par un ciel bleu, le temps se dégrade ce jeudi. Si le soleil brille encore un peu plus longtemps dans le nord-ouest de la Suisse, le ciel se couvre progressivement dans les Alpes.

Des averses et des orages gagnent le pays par vagues depuis le sud-ouest. La situation sera particulièrement agitée le long des Alpes et des Préalpes, où de violents orages sont possibles localement.

Orages de degré 3

Au Tessin, dans la vallée de la Verzasca, la Riviera, Bellinzone, Lugano et le Mendrisiotto, la Confédération met en garde contre des orages de degré 3, correspondant à un danger non négligeable. De la foudre ainsi que des chutes d'arbres et de branches sont possibles.

A lire aussi
Ces mystérieuses «pierres de la faim» refont surface en Europe
«Si tu me vois, pleure!»
Ces mystérieuses «pierres de la faim» refont surface en Europe
L'été 2027 sera-t-il vraiment encore plus chaud, à cause d'un «super El Niño»?
Un expert fait le point
L'été 2027 sera-t-il encore plus chaud, à cause d'un «super El Niño»?

Au niveau des Grisons, dans l'Engadine, la Bregaglia, la région de Bivio-Avers et le Val Poschiavo, MétéoSuisse signale par ailleurs une hausse du niveau des cours d'eau. Cette alerte est valable jusqu'à jeudi à 21h.

La canicule fait une pause

En revanche, les personnes qui souffrent de la chaleur peuvent souffler: jeudi, les températures maximales ne grimperont que jusqu'à 25 degrés. Vendredi, la journée débutera sous un ciel nuageux, avec des pluies parfois persistantes, surtout durant la première partie de la journée. Des orages seront à nouveau possibles en montagne.

La pluie ne s'atténuera progressivement qu'en fin d'après-midi, en commençant par l'ouest. Les premières éclaircies apparaîtront alors le long du Jura. Les températures ne dépasseront plus 18 à 22 degrés, tandis que le mercure avoisinera les 16 degrés au matin. A l'approche du week-end, le temps devrait toutefois se stabiliser.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Présenté par
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Top 20 des destinations
Découvrez l’Allemagne en train
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Présenté par
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Dans ces métiers, c'est l'humain qui fait la différence
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus