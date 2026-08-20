Après un mercredi estival, le temps se dégrade jeudi avec des averses et des orages, surtout dans les Alpes et les Préalpes. Des alertes de niveau 3 sont en vigueur au Tessin, tandis que les Grisons sont également placés sous surveillance.

Le temps se dégrade en Suisse ce jeudi avec des alertes aux orages dans plusieurs cantons

Le temps se dégrade en Suisse ce jeudi avec des alertes aux orages dans plusieurs cantons

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le temps change en Suisse ce jeudi avec des averses et orages venant du sud-ouest, affectant particulièrement les Alpes et Préalpes

Au Tessin, des orages de degré 3 sont prévus avec risques de foudre et chutes d'arbres, tandis que les cours d'eau augmentent dans les Grisons jusqu'à 21h

Les températures maximales atteindront 25°C jeudi et baisseront entre 18 et 22°C vendredi, marquant une pause dans la canicule

Janine Enderli

Après un mercredi calme, marqué par un ciel bleu, le temps se dégrade ce jeudi. Si le soleil brille encore un peu plus longtemps dans le nord-ouest de la Suisse, le ciel se couvre progressivement dans les Alpes.

Des averses et des orages gagnent le pays par vagues depuis le sud-ouest. La situation sera particulièrement agitée le long des Alpes et des Préalpes, où de violents orages sont possibles localement.

Orages de degré 3

Au Tessin, dans la vallée de la Verzasca, la Riviera, Bellinzone, Lugano et le Mendrisiotto, la Confédération met en garde contre des orages de degré 3, correspondant à un danger non négligeable. De la foudre ainsi que des chutes d'arbres et de branches sont possibles.

Au niveau des Grisons, dans l'Engadine, la Bregaglia, la région de Bivio-Avers et le Val Poschiavo, MétéoSuisse signale par ailleurs une hausse du niveau des cours d'eau. Cette alerte est valable jusqu'à jeudi à 21h.

La canicule fait une pause

En revanche, les personnes qui souffrent de la chaleur peuvent souffler: jeudi, les températures maximales ne grimperont que jusqu'à 25 degrés. Vendredi, la journée débutera sous un ciel nuageux, avec des pluies parfois persistantes, surtout durant la première partie de la journée. Des orages seront à nouveau possibles en montagne.

La pluie ne s'atténuera progressivement qu'en fin d'après-midi, en commençant par l'ouest. Les premières éclaircies apparaîtront alors le long du Jura. Les températures ne dépasseront plus 18 à 22 degrés, tandis que le mercure avoisinera les 16 degrés au matin. A l'approche du week-end, le temps devrait toutefois se stabiliser.