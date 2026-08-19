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«Si tu me vois, pleure!»
Ces mystérieuses «pierres de la faim» refont surface en Europe

La sécheresse fait réapparaître en Europe de mystérieuses «pierres de la faim». Gravées lors de terribles périodes de pénurie, elles livrent aujourd’hui un avertissement venu du passé.
Publié: il y a 48 minutes
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Des «pierres de la faim», vieilles de plusieurs siècles, refont surface en Europe en raison de la sécheresse persistante.
Photo: keystone-sda.ch
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Mattia Jutzeler

«Anno 1857: HUNGER», peut-on lire sur une grande dalle de pierre actuellement visible sur les rives du Rhin, près de Worms, en Allemagne. En temps normal, cette pierre serait entièrement recouverte par l’eau. Les autres dates gravées correspondent également à des années de sécheresse passées.

Il s’agit d’un avertissement venu de l'époque, rappelant les conséquences des pénuries d’eau. Autrefois, lors des périodes de sécheresse, les populations plaçaient ces pierres, appelées «pierres de la faim», au bord des cours d’eau. Lorsque le niveau des rivières et des lacs baissait fortement, elles refaisaient surface. Aujourd’hui, plusieurs de ces «pierres de la faim» réapparaissent à différents endroits en Europe.

«Si tu me vois, pleure»

La plus célèbre de ces «pierres de la faim» est elle aussi actuellement à découvert. «Si tu me vois, pleure», peut-on y lire. A côté figurent les années de sécheresses particulièrement dévastatrices, comme 1790 et 1868. Comme le rapporte le magazine allemand «Geo», cette pierre se trouve à Tetschen, en République tchèque, près de la frontière avec la Saxe. L’origine de certaines de ces pierres remonte à bien plus loin encore: la plus ancienne inscription connue date de 1417. D’autres pierres ont été gravées à la fin du XIXe siècle.

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Aujourd’hui encore, de nouvelles «pierres de la faim» sont installées dans les rivières et les lacs. «Si cette pierre disparaît, la vie redeviendra plus colorée», peut-on par exemple lire sur un rocher dans l’Elbe, au nord de l’Allemagne. Cette pierre, située dans le port de Bleckede, près de Lunebourg, n’y serait présente que depuis 2015. D’autres pierres rappellent quant à elles l’été caniculaire record de 2003.

La fin de la sécheresse en vue?

De nombreuses «pierres de la faim» avaient déjà refait surface en Allemagne lors de la sécheresse de l’été 2022. On ignore encore combien de temps celles qui sont actuellement visibles resteront à découvert.

En Suisse, les prévisions annoncent une baisse des températures et quelques précipitations pour ce week-end. A partir de la semaine prochaine, un front froid pourrait même tocuher le pays. Selon MeteoNews», cette évolution reste toutefois incertaine. «Les modèles ne sont pas tout à fait cohérents et présentent encore quelques fluctuations», explique le service météorologique.

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