Le lac de Zurich atteint un niveau record de sécheresse à 404,45 m, le plus bas depuis 1951. La navigation est entravée, et des activités sportives comme le waterpolo sont suspendues.

Les eaux du lac de Zurich sont au plus bas depuis 1952

Les eaux du lac de Zurich sont au plus bas depuis 1952

ATS Agence télégraphique suisse

Le niveau du lac de Zurich a atteint mercredi son plus bas niveau depuis le début des mesures, en 1951. Cette évolution entrave la navigation et a des conséquences sur certaines activités sportives et de loisirs. Le niveau de lac ne dépassait pas 404,45 m au-dessus de la mer à la station de mesure fédérale au Zürichhorn, passant sous le précédent record de 405,46 m enregistré en 1952. En cause, la sécheresse persistante.

Contrairement au lac de Constance, il existe cependant pour celui de Zurich la possibilité de réguler l'écoulement, ce qui permet de limiter la baisse. Les conséquences sont de plus en plus visibles. Depuis le début de la semaine, le ferry assurant la liaison entre Horgen et Meilen n’accepte plus de transporter les poids lourds. Sont exclus aussi les voitures de sport ou d’autres véhicules surbaissés.

«Plus le niveau de l’eau est bas, plus le passage entre la rampe et le bateau est raide», explique le transporteur. De nombreux bateaux privés se retrouvent à sec autour du lac. A Stäfa, la piscine a fermé un ponton pour des raisons de sécurité. Les risques de se blesser en plongeant sont importants.

Finies les courses de bateau

Les joueurs de waterpolo de Horgen, le meilleur club du pays, sont eux aussi contraints de rester au sec. Leur bassin habituel, une installation flottante sur le lac, est fermé depuis vendredi. Il touchait le fond. L’eau chlorée a en outre dû être évacuée en urgence directement dans les canalisations. La compagnie de navigation du lac de Zurich (ZSG) avait déjà suspendu auparavant les courses des bateaux sur la Limmat. Plusieurs restrictions touchent également les croisières sur le lac, et l’île d’Ufenau n'est plus desservie.