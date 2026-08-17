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Selon un expert de Météo News
Après la fournaise, la Suisse va enfin souffler ce lundi avec le retour de la pluie

Trop sec, trop chaud, trop ensoleillé: l'été étouffe la Suisse. Mais un répit se profile dès lundi, avec de la pluie attendue dans une grande partie du pays. Jusqu'ici, le mois d'août affiche des températures exceptionnellement élevées.
Publié: 10:00 heures
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Dernière mise à jour: 10:03 heures
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Après des semaines de chaleur, les averses offriront un peu de répit à la Suisse ce lundi.
Photo: Capture d'écran Météo Suisse
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Natalie Zumkeller

Du chaud, du chaud… et encore du chaud! Les températures se sont enrayées depuis le début de l'été. Après plusieurs semaines de températures élevées, la Suisse va enfin connaître un léger répit. Lundi, des averses devraient toucher une grande partie du pays, selon Roger Perret de Météo News.

Le thermomètre devrait lui aussi redescendre d'un cran. Dans le nord de la Suisse, les températures ne dépasseront pas 24 degrés, contre environ 30 degrés ces derniers jours. Le Tessin restera en revanche nettement plus chaud, avec jusqu'à 31 degrés.

Des orages locaux pourraient également éclater lors du passage des averses. Mais ce répit sera de courte durée: dès mardi, le soleil fera son retour et le temps redeviendra «partiellement à assez ensoleillé», écrit le météorologue. Seul l'extrême est de la Suisse pourrait encore connaître quelques précipitations. Les températures remonteront alors jusqu'à 27 degrés.

Août bat déjà des records

Pour l'heure, le mois d'août n'offre guère de répit face à cette chaleur persistante. Le dernier mois de l'été affiche des températures exceptionnellement élevées, avec une moyenne supérieure d'environ 5,5 degrés à la normale calculée sur la période 1991-2020.

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Depuis le début du mois, les températures ont dépassé les 30 degrés chaque jour en plaine, sous l'influence d'un anticyclone. La Suisse compte ainsi déjà 15 jours de canicule. Même les nuits ont été particulièrement chaudes. A Locarno-Monti et à Lugano, par exemple, le mercure n'est pas descendu sous les 20 degrés depuis le 1er août.

La sécheresse, elle aussi, persiste. A l'échelle nationale, le déficit de précipitations atteint environ deux tiers. A Bâle par exemple, il est même tombé environ 94% de pluie en moins durant la première quinzaine d'août que sur la même période en moyenne entre 1991 et 2020. Et lorsque la pluie est tombée, elle s'est souvent accompagnée d'orages parfois violents. Plus de 58'000 éclairs ont ainsi été enregistrés dans toute la Suisse depuis le début du mois.

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