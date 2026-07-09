Le 79e Festival du film de Locarno dévoilera 100 premières

Le 79e Festival du film de Locarno, du 5 au 15 août, dévoilera 233 films, dont 103 premières mondiales. La compétition inclut 17 films internationaux et une coproduction suisse, «O Jacaré» du Lausannois Basil Da Cunha.

ATS Agence télégraphique suisse

Histoires de famille, personnages réels ou classiques restaurés: le Festival du film de Locarno présente 233 films, dont 103 premières mondiales, pour sa 79e édition qui se déroulera du 5 au 15 août. Parmi les 17 films internationaux en lice pour le Léopard d'or figure une coproduction suisse.

Le festival a reçu un nombre record de 7759 propositions, soit près de 22% de plus que l'an passé, a souligné jeudi à Zurich son directeur artistique Giona A. Nazzaro en dévoilant la sélection officielle. Huit premières internationales sont aussi au programme.

Dernier volet de la trilogie du cinéaste établi à Lausanne Basil Da Cunha, la coproduction suisse et portugaise «O Jacaré» est en compétition du prestigieux concours international. Le long-métrage mêle drame et thriller autour du butin d'un braquage dans une banlieue de Lisbonne.

D’une manière générale, la compétition internationale se caractérise par «des films aux récits puissants, qui mettent souvent la famille au centre», précise le directeur artistique. Parmi eux, l’adaptation au grand écran par le réalisateur italien Salvatore Mereu d'un roman d'Alberto Capitta, dans lequel se croisent les destins de trois familles sardes.

69 pays représentés

Cette 79e édition du festival «sonde les complexités du présent» sans jamais sacrifier le plaisir du divertissement, selon ses organisateurs. Elle réunit des films issus de 69 pays de production et de coproduction, tous formats confondus, dont 11 longs métrages en lice pour le meilleur premier film. Pour le public, la projection en plein air sur la Piazza Grande reste l'un des grands favoris. En ouverture, ils pourront y visionner «Les Yeux verts» (2026) du duo français Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, là aussi un drame familial qui oscille entre réalité et monde onirique.

La Piazza Grande accueillera aussi le dernier opus de Petra Volpe «Frank & Louis», qui raconte l’amitié en prison entre deux détenus. Il s'agit du premier film en anglais de la réalisatrice italo-suisse, qui a signé «L’Ordre divin» (2017) et «En première ligne» (2025), ex-candidat aux Oscars.

Personnages ou événements réels

Dans la catégorie des talents émergents, la Suisse est aussi représentée par «Small Talk» (2026), du Genevois Mateo Ybarra. Projetée en première mondiale, la fiction documentaire évolue dans une école de bonnes manière, la dernière en activité en Suisse. Treize films sont à l'affiche hors concours, dont «Ah que le bonheur est proche!» (2026) du franco-suisse François-Christophe Marzal. Cette tragicomédie met en scène Jean-Luc Bideau dans le rôle d'un vieil acteur qui supporte très mal sa doublure.

Plusieurs films projetés à Locarno s’inspirent de personnages ou événements réels. Parmi eux, le long métrage de l'Autrichien Peter Brunner «Down the Arm of God» sur les pas d’un jeune pasteur au Texas qui s’est donné pour mission d’aider les sans-abri. Le thriller historique du réalisateur allemand Felix Randau consacré à l'ancien masseur du chef des SS Heinrich Himmler s'inspire lui aussi de la réalité. Pour Giona A. Nazzaro, ce film montre «à quel point il est important de tout mettre en œuvre pour découvrir la vérité».

Des actrices distinguées

A Locarno, les festivaliers pourront redécouvrir dans le cadre d'Histoire(s) du cinéma le western Danse avec les loups (1990) de Kevin Costner, dans une version restaurée en ultra haute résolution par le laboratoire zurichois Cinegrell. Les cinéphiles pourront aussi y savourer des classiques hollywoodiens en noir et blanc.

Comme déjà annoncé, Locarno rendra hommage à Virginie Efira avec un Leopard Club Award. L'actrice belge y présente «Soudain» (2026) du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi, qui lui a valu le prix d’interprétation féminine à Cannes en mai dernier. Asia Argento, figure du cinéma italien et du mouvement #MeToo, sera quant à elle distinguée à Locarno pour l’ensemble de sa carrière.