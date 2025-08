Au menu de ce mercredi 6 août: l'ouverture du Locarno Film Festival, la plainte du FC Zurich contre un conseiller national, la Suisse et les droits de douane, un politicien condamné à Malte et enfin, un peu de foot avec la Super League.

Le Locarno Film Festival ouvre mercredi soir pour dix jours de cinéma sur la Piazza Grande. Photo: Keystone

Malgré le dicton du jour: «Au mois d'août, le vent est fou», seul un voile nuageux devrait troubler le ciel romand en ce milieu de semaine. Pour patienter jusqu'au retour officiel du soleil, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a préparé un condensé des actualités à ne pas manquer ce mercredi 6 août. C'est parti:

1 Le festival de Locarno projette sa toute première série suisse

La 78e édition du Locarno Film Festival ouvre mercredi soir pour dix jours de cinéma sur la Piazza Grande et dans plusieurs salles de la cité tessinoise. Cette année, 222 films seront présentés, dont 100 en première mondiale. Dix-huit d'entre eux sont en lice pour le Léopard d'Or, le prix le plus convoité du festival. Deux coproductions suisses sont en lice dans cette catégorie: «Le Lac» du réalisateur neuchâtelois Fabrice Aragno et «Les moustiques» des réalisatrices italiennes et soeurs Valentina et Nicole Bertani, coproduit par Cinédokké, à Lugano. Et pour la première fois, une série suisse sera projetée sur le grand écran de la Piazza Grande. «The Deal» aborde le programme nucléaire iranien.

2 Le FC Zurich tacle un conseiller national UDC

Le FC Zurich a porté plainte contre le conseiller national Thomas Matter (UDC/ZH) pour diffamation, indique mercredi Blick. Dans une vidéo diffusée sur le réseau social TikTok, l'élu zurichois critique le fait que les équipes juniors du FCZ soient dominées par des joueurs des Balkans et que les Suisses soient victimes de harcèlement et de discrimination. «L'allemand» n'est pratiquement plus parlé dans les vestiaires du club, affirme Thomas Matter. Il cite le cas d'un junior suisse ayant été écarté, qui est, selon le journal, le neveu du politicien. Le FC Zurich rejette ces accusations, assurant que tous les joueurs sont évalués en fonction de leurs performances et indépendamment de leur origine.

3 La Suisse au pied du mur face à Trump

La Suisse aura beaucoup de peine à renégocier les droits de douane américains sur les biens suisses, que le président américain Donald Trump a fixés à 39%, avertit dans «La Liberté», «Le Nouvelliste» et «ArcInfo» de mercredi Cédric Dupont, spécialiste des relations économiques internationales et professeur en sciences politiques à l'IHEID de Genève. Elle n'a «pas grand-chose [à offrir] qui soit à la fois politiquement défendable et stratégiquement efficace», ajoute-t-il. Cédric Dupont souligne que le Conseil fédéral n'a aucun levier direct pour forcer Roche et Novartis à baisser les prix des médicaments, ce que souhaite Donald Trump. Et «faire des promesses d'investissements massifs, par exemple, relève de l'esbroufe», note l'expert.

4 Un politicien mystère condamné à Malte

Un politicien suisse a été condamné à deux ans de prison avec sursis à Malte pour des faits de harcèlement sexuel sur une femme de ménage, selon le «Times of Malta». L'homme l'a suivie dans un hôtel et embrassée de force. Traduit en justice lundi, le verdict est tombé dès le lendemain: le politicien a plaidé coupable des accusations de harcèlement sexuel et de tentative d'agression physique, mais le tribunal a accepté de taire son identité afin de protéger sa carrière. L'identité de la victime doit également rester anonyme.

5 Les Young Boys en avance à Bâle

Le FC Bâle reçoit les Young Boys de Berne mercredi soir à 20h30 dans le cadre de la 4e journée de Super League de football. La rencontre a été avancée en raison des obligations européennes des deux clubs.