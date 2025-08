Un conseiller national UDC attaque le FC Zurich

1/7 Thomas Matter, membre de l'UDC, tire à boulets rouges sur le FCZ. Photo: Siggi Bucher

Emanuel Gisi et Sophie Reinhardt

Le conseiller national UDC Thomas Matter (59 ans) accuse le FC Zurich (FCZ) de discriminer les jeunes joueurs suisses. «Lors des matches, des entraînements et dans l’encadrement, ce sont les étrangers qui donnent les consignes», dénonce le banquier, connu pour son franc-parler, dans une vidéo publiée sur son compte TikTok.

Selon Matter, les joueurs originaires des Balkans domineraient l’effectif. Il affirme que les noms à consonance suisse sont devenus rares, tant chez les joueurs que parmi les entraîneurs. «Désormais, ce n’est plus la performance d’un jeune joueur sur le terrain qui compte, mais ses origines. Les Balkans sont majoritaires, puis vient l’Afrique. Dans les vestiaires, on ne parle plus allemand, et encore moins le suisse allemand.» Les jeunes Suisses seraient devenus, selon lui, des «étrangers dans leur propre pays, dans leur propre club».

Des accusations graves, mais non étayées

Matter évoque le cas d’un jeune joueur suisse, actif jusqu’à cet été avec les moins de 16 ans du FCZ, qui aurait été traité de «sale Suisse» par ses coéquipiers, «harcelé systématiquement» puis écarté du club. Mais le conseiller national ne fournit aucune preuve, ni le nom du joueur concerné.

Selon les informations de Blick, le jeune en question serait le neveu de Thomas Matter, récemment évincé de la structure de formation du FCZ, via le club partenaire Red Star. Contacté par Blick, Matter ne confirme ni n’infirme l’information, indiquant qu’il est en vacances.

Le FC Zurich, de son côté, répond clairement aux accusations. «Dans notre section junior, l’allemand est évidemment toujours parlé dans les vestiaires», assure le club. Il dément fermement toute insulte ou harcèlement. D’après Blick, les parents du joueur concerné n’auraient jamais mentionné de tels faits au club. Matter, lui, affirme désormais que «les plaintes ont été minimisées et ignorées».

Le FCZ réplique: «C’est choquant!»

Le club juge le départ du neveu de Matter comme un processus normal. «Les accusations de Thomas Matter sont infondées. Nos jeunes joueurs, comme dans tout club professionnel, sont évalués uniquement selon leurs performances sportives, sans aucun lien avec leur nationalité. Il est choquant que Thomas Matter instrumentalise le FC Zurich à des fins politiques.»

Le club n’a pas encore décidé s’il allait engager des démarches juridiques contre les déclarations du conseiller national. Quant au jeune joueur concerné, il évolue désormais avec les juniors B d’un club de la côte d’or zurichoise. Aucune autre académie ne semble avoir manifesté d’intérêt pour lui.