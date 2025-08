Ardon Jashari rejoint l'AC Milan pour environ 36 millions de francs, bonus compris. À 23 ans, l’international suisse quitte Bruges après une saison remarquable et devient le troisième joueur helvétique le plus cher de l’histoire.

1/4 Ardon Jashari quitte Bruges et signe à Milan. Photo: IMAGO/Photo News

Andri Bäggli

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs allaient bon train concernant le jeune Ardon Jashari (23 ans) et un possible transfert de Bruges vers Milan. C’est désormais officiel. L’expert en transferts Fabrizio Romano a confirmé l’information avec son célèbre «Here we go». Le milieu de terrain quitte la Jupiler Pro League pour rejoindre la Serie A. Il s’est engagé pour cinq ans avec l’AC Milan.

Selon plusieurs médias, le montant du transfert s’élève à environ 36 millions de francs, bonus inclus. En un an à Bruges, Jashari a disputé 52 rencontres toutes compétitions confondues. Il devient ainsi le troisième joueur suisse le plus cher de l’histoire. Seuls le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, et Dan Ndoye ont été transférés pour des montants supérieurs. Xhaka avait rejoint Arsenal en 2016 en provenance de Mönchengladbach pour environ 39 millions de francs. Quant à Ndoye, il a été transféré cet été de Bologne à Nottingham Forest pour 37 millions de francs, bonus compris.