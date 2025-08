Un politicien suisse «exposé» a été condamné à 2 ans de prison avec sursis à Malte pour des faits de harcèlement sexuel. L'incident implique une femme de ménage. L'homme l'a suivie dans un hôtel et embrassée de force. Le tribunal a accepté de protéger son identité.

Un élu suisse «politiquement exposé» a été reconnu coupable d'harcèlement sexuel à Malte. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

Un politicien suisse «exposé» vient d'être condamné à deux ans de prison avec sursis sur une période de trois ans. Il a admis avoir harcelé sexuellement une femme de ménage dans un hôtel de Malte.

Ce verdict a été rendu lundi après-midi, indique un article du «Times of Malta» ce mardi 5 août. L'agression s'est produite à l'hôtel Corinthia St George's Bay, où la victime nettoyait une chambre ce dimanche matin.

Nu, il l'embrasse de force

Après avoir terminé son travail, la femme de ménage s'est dirigée vers une autre pièce pour continuer le nettoyage. L'homme l'a suivie et a demandé une bouteille d'eau. A son retour, elle l'a retrouvé complètement nu dans sa chambre.

Alors qu'elle tentait de fuir, il l'a attrapée et a commencé à l'embrasser de force sur le cou et le visage. La femme a réussi à s'échapper et a signalé l'incident à un collègue avant d'alerter les ressources humaines de l'hôtel. La police, appelée sur les lieux, a arrêté l'homme, qui a été traduit en justice dès le lendemain.

Il plaide coupable et reste sans nom

Lors de l'audience, il a plaidé coupable des accusations de harcèlement sexuel et de tentative d'agression physique. Le tribunal a demandé de ne pas publier son nom, argumentant que l'accusé est une personne politiquement connue en Suisse et que la divulgation de son identité pourrait nuire à sa carrière.

Cette demande n'a pas été contestée... à condition que l'identité de la victime reste également protégée.