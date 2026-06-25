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Après le festival de Cannes
Virginie Efira aussi primée au Festival du film de Locarno

L'actrice belge Virginie Efira, déjà primée à Cannes, recevra le Leopard Club Award au Festival de Locarno. La cérémonie aura lieu sur la Piazza Grande le 5 août.
Publié: il y a 40 minutes
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

L'actrice belge Virginie Efira recevra le Leopard Club Award lors du Festival du film de Locarno. Elle se verra remettre cette distinction sur la Piazza Grande, où sera ensuite projeté le film «Soudain», dans lequel elle tient l'un des rôles principaux.

Virginie Efira a remporté le mois dernier le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes pour sa prestation dans ce drame du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car», 2021). Pour incarner la directrice engagée d'un établissement médico-social, l'actrice a même appris à jouer en japonais, indique le Festival de Locarno dans un communiqué publié jeudi.

À Cannes, Virginie Efira a joué dans deux films en compétition. Elle figurait également à l'affiche d'"Histoires parallèles», aux côtés de Vincent Cassel et d'Isabelle Huppert.

Egalement lauréate d'un César

Virginie Efira est également lauréate d'un César. Elle a reçu la récompense nationale du cinéma français en 2023 pour son interprétation dans le drame intimiste «Revoir Paris» d'Alice Winocour.

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«Audacieuse mais réfléchie, instinctive mais ironique», a déclaré le directeur artistique du festival, Giona A. Nazzaro, à propos de l'actrice de 49 ans. Selon lui, Virginie Efira a «constamment exploré son potentiel artistique, révélant un talent qu'elle a développé avec liberté et vitalité».

Avec le Leopard Club Award, le festival, qui se tiendra du 5 au 15 août, récompense chaque année une personnalité dont le travail a «marqué l'imaginaire collectif» de l'industrie cinématographique. L'an dernier, c'est l'actrice britannique Emma Thompson qui avait été honorée sur la Piazza Grande.

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