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30 nouveaux magasins prévus
Kiabi veut conquérir la Suisse

La chaîne française de vêtements Kiabi mise sur la mode rapide pour toute la famille, à des prix dérisoires. Récemment, le géant a ouvert deux filiales en Suisse et prévoit de poursuivre son expansion.
Publié: il y a 11 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
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La chaîne de mode française Kiabi veut conquérir la Suisse.
Photo: AFP
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Michael Hotz

Un nouveau géant de la mode française prend ses quartiers en Suisse. Après avoir inauguré ses premiers magasins à Neuchâtel et Fribourg, l’enseigne Kiabi, basée à Hem, dans le nord de la France, voit grand. «Nous envisageons un potentiel d’une trentaine de boutiques à travers le pays», a confié Agnès Nikitsky, directrice européenne du groupe, à CH Media.

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Le concept du détaillant? Proposer des vêtements tendance pour toute la famille à des prix défiant toute concurrence: 23 francs la robe d'été, 9 francs le t-shirt pour homme, 12 francs pour un lot de deux shorts pour enfants, ou encore 10 francs le lot de trois bodies pour bébé. Les collections changent rapidement, comme c'est souvent le cas chez les grandes chaînes telles que Zara et H&M, ainsi que sur le site de vente en ligne Zalando.

La Suisse, une cible d'expansion

Kiabi est un géant. Fondée en 1978 par Patrick Mulliez, l'entreprise exploite plus de 640 sites dans une trentaine de pays. Plus de 10'000 collaborateurs travaillent pour l'enseigne. L'année dernière, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros.

L’arrivée de Kiabi confirme une tendance: la Suisse est devenue le terrain de jeu favori des discounters internationaux. Selon Stefan Meierhans, Monsieur Prix, ce succès n'est pas un hasard: «De nombreux Suisses ont drastiquement réduit leurs dépenses. Leurs économies sont au plus bas.» Résultat? Les consommateurs traquent la moindre promotion et comparent chaque étiquette. Les enseignes à bas prix, et notamment les nouveaux venus sur le marché, s'en frottent les mains. Et Kiabi n'est pas la seule marque à en profiter.

Action - des marchandises bon marché en provenance des Pays-Bas

L'enseigne néerlandaise de discount Action est présente en Suisse depuis un peu plus d'un an, après avoir ouvert ses portes début avril 2025 à Bachenbülach, près de Zurich. Son assortiment comprend un nettoyant multi-usages à 1,69 francs, du dentifrice Colgate à 1,29 francs, des écouteurs intra-auriculaires sans fil à 4,99 francs, ainsi qu'une large gamme d'articles de décoration à petits prix.

Depuis son arrivée, Action compte aujourd'hui dix filiales, couvrant toutes les régions linguistiques de la Suisse. L'entreprise emploie environ 20 personnes par magasin et prévoit de poursuivre son expansion. «Nous sommes pleinement engagés à ouvrir au moins autant de magasins cette année que l'année dernière», a déclaré un porte-parole d'Action à Blick. Cela signifie qu'au moins dix nouveaux magasins ouvriront leurs portes en 2026.

Rossmann - un géant de la pharmacie aux grandes ambitions

Depuis décembre 2024, date d'ouverture de son premier magasin à Emmenbrücke (LU) , Rossmann bouleverse le marché suisse de la droguerie. Si les prix y sont plus élevés qu'en Allemagne, ils restent nettement inférieurs à ceux des distributeurs traditionnels helvétiques.

Avec 13 points de vente en Suisse alémanique depuis son arrivée en 2024, le géant ne cache pas son ambition: atteindre les 100 succursales suisses d'ici cinq ans. De nouvelles ouvertures sont déjà prévues cette année à Soleure, Berne, Saint-Gall, Volketswil (ZH), Spreitenbach (AG), Viège (VS) et Kriens (LU).

Stokomani - un Français avec une stratégie d'outlet

Le secteur de l'outlet n'est pas en reste avec l'arrivée de Stokomani. L'enseigne française fondée en 1961, spécialisée dans le rachat d'invendus auprès des grossistes, s'est implantée fin 2023 à Conthey (VS) puis à Aigle (VD). Mode, produits d'hygiène, décoration ou jouets: ici, tout est vendu à prix d'usine.

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