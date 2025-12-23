Kiabi ouvrira ses premiers magasins en Suisse romande, à Fribourg et Neuchâtel, en mars 2026. Le géant français de la mode accessible renforce sa présence internationale avec 647 points de vente dans 40 pays.

Kiabi ouvre ses premiers magasins en Suisse romande

Kiabi ouvre ses premiers magasins en Suisse romande

ATS Agence télégraphique suisse

Kiabi débarque à Fribourg et à Neuchâtel en mars. Se présentant comme le leader européen de la mode à petits prix pour les familles, le groupe français de prêt-à-porter entame, avec deux premiers magasins en Suisse romande, son implantation helvétique.

Le groupe est présent dans 40 pays avec 647 points de contact, a-t-il indiqué. Fondé en 1978 dans le nord de la France, il réalise un chiffre d’affaires annuel de 2,5 milliards d’euros (2,3 milliards de francs) et emploie près de 10'000 personnes de 83 nationalités.

«L’ouverture de deux premiers magasins s’inscrit dans une volonté claire d’ancrage local, avec la création d’emplois», précise le communiqué de lundi. Le groupe a pour ambition de «rendre une mode accessible, durable et responsable, pensée pour toutes les familles».