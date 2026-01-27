DE
FR

Bientôt une boutique Uniqlo?
Primark sera interdit dans le plus grand centre commercial romand

Primark ne pourra pas s'implanter dans le plus grand centre commercial romand, révèle la Tribune de Genève. Le directeur de Balexert Ivan Haralambof dit envisager l'ouverture d'une boutique Uniqlo.
Publié: 15:03 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
1/2
Le centre commercial de Balexert a refusé l'implantation d'une boutique Uniqlo.
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Le plus grand centre commercial romand est sans appel. L'implantation du géant de la mode Primark dans les locaux de Balexert a été refusée, a déclaré à la Tribune de Genève son directeur, Ivan Haralambof. 

«Ce type de magasin ne correspond pas aux exigences de qualité de Balexert», a-t-il déclaré au quotidien genevois. Le directeur se dit en revanche favorable à l'ouverture d'une boutique de seconde main «dans le textile et les accessoires». Cette nouvelle a dû soulager des magasins comme Zara et C&A, fortement concurrencés par les prix dérisoires de Primark. 

L'enseigne irlandaise est critiquée depuis des années pour son modèle économique de fast fashion, son impact environnemental et les conditions de travail de ses employés. 

De même, Ivan Haralambof refuse l'implantation de Shein, enseigne emblématique de l'ultra fast fashion, affirmant vouloir offrir aux clients des enseignes de qualité. Même si cette mode à petits prix peut attirer plus de clients, il redoute que ce type de magasin porte préjudice au centre de Balexert.

Ivan Haralambof envisage aussi l'ouverture d'une boutique Uniqlo, une entreprise japonaise très tendance, particulièrement en Europe. Pour le moment, il n'existe pas encore de boutique Uniqlo en Suisse

