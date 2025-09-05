Alors que les géants de la fast fashion comme H&M ou Zara ont du mal à faire face à la concurrence chinoise de Shein ou Temu, la marque japonaise Uniqlo est en plein essor en Europe. Pourrait-elle connaître le même succès en Suisse?

Uniqlo attise les rumeurs sur une possible ouverture en Suisse

1/5 D'une marque de déstockage à une marque tendance: Uniqlo connaît une expansion fulgurante, notamment en Europe. Photo: Getty Images

Certains connaissent déjà le logo rouge et blanc avec des caractères japonais porté par l’ex-star du tennis Roger Federer. D’autres n’ont peut-être jamais entendu parler d’Uniqlo.

Cela n'a rien d’étonnant. Pendant des années, le groupe de mode japonais a stagné en Europe. Son arrivée sur le marché en 2001 au Royaume-Uni s’est soldée par un échec: deux ans plus tard, la plupart des boutiques avaient déjà fermé. Une deuxième tentative a été lancée en 2007, avec plus de succès. Mais Uniqlo a malgré tout dû faire à nouveau preuve de patience dans les années 2010.

Aujourd’hui, la situation a changé. Le géant de la mode connaît une croissance fulgurante en Europe, comme l’a relevé la «NZZ». «L’Europe sera pour nous le marché à la plus forte croissance au cours des cinq à dix prochaines années», affirme au journal le directeur européen d’Uniqlo, Taku Morikawa.

La maison mère Fast Retailing, cotée en bourse à Tokyo, s’est hissée au troisième rang mondial des groupes de mode. Et ce n’est pas fini: si le chiffre d’affaires et les bénéfices progressent encore cette année, Uniqlo pourrait dépasser l’espagnol Inditex et rejoindre le leader suédois H&M.

La Gen Z l'adore

La marque, qui se concentre sur des vêtements intemporels, a longtemps été considérée comme «trop basique». Mais la marque de fast-fashion s’est fait une place auprès de la génération Z. Sur TikTok ou Instagram, des milliers de vidéos circulent sous les hashtags «Uniqlohaul» ou «NewatUniqlo», dans lesquelles les adolescents et jeunes adultes y présentent fièrement leurs achats.

Un modèle de sac est même devenu viral sur TikTok, au point que la plateforme de shopping Lyst l’a sacré «produit le plus tendance» de 2023. L’an dernier, le directeur britannique d’Uniqlo soulignait que les clients de moins de 29 ans avaient dopé les ventes, qui ont doublé en quatre ans pour atteindre 35% du chiffre d’affaires.

Bientôt un magasin en Suisse?

Les fans suisses d’Uniqlo – et de Roger Federer – attendent depuis longtemps un magasin dans le pays. Car il n’est pas possible aujourd’hui de commander en ligne depuis la Suisse. Le groupe japonais exploite déjà plus de 85 boutiques dans onze pays européens et poursuit une stratégie d’expansion rapide. Selon Taku Morikawa, neuf nouvelles enseignes ouvriront encore durant la saison d'automne et d'hiver... mais impossible de savoir où.

Uniqlo cultive le secret et entretient les rumeurs sur les réseaux sociaux, où il tease de nouvelles ouvertures. Les internautes s’amusent à deviner la prochaine ville. Et la Suisse revient sans cesse: «Venez en Suisse, s’il vous plaît», écrit un utilisateur. «A Bâle, la ville natale de Roger Federer», supplie un autre. «Sponsorisé depuis des années par Federer et toujours pas de magasin en Suisse, c’est un scandale», proteste une internaute.

Début juillet, le groupe a indiqué ne pas pouvoir communiquer d’informations concrètes sur une implantation en Suisse. Mais il ne cherche pas non plus à faire taire les rumeurs. Sur ses comptes officiels, Uniqlo like régulièrement les commentaires ou répond par un simple smiley pensif. Ce mercredi, l’entreprise n’avait pas encore répondu à la demande de Blick.