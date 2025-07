Le géant chinois de la mode Shein reçoit une amende record de 40 millions d'euros en France pour pratiques commerciales trompeuses. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le géant chinois de la mode éphémère Shein s'est vu infliger une amende de 40 millions d'euros pour «pratiques commerciales trompeuses» après une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), a annoncé jeudi cette direction du ministère de l'Economie.

L'enquête de la répression des fraudes révèle notamment «la mise en oeuvre» par la société Infinite Style E-commerce LTD (ISEL), responsable des ventes des produits de Shein, de «pratiques commerciales trompeuses à l'égard des consommateurs sur la réalité des réductions de prix accordées», fait savoir la DGCCRF dans un communiqué.

L'amende a été «proposée» avec «l'accord de la procureure de la République de Paris» et «à l'issue d'une procédure de transaction», précise la DGCCRF. Il s'agit d'un montant record pour ce type d'infraction. Concrètement, il est notamment reproché à Shein de majorer «certains prix avant de leur appliquer une réduction», ou de ne pas avoir tenu compte «des promotions précédentes» lorsqu'il indiquait un prix de référence.

L'impression de faire une belle affaire

«Ces pratiques de profusion de prix barrés et de promotions permanentes donnent ainsi au consommateur l'impression de réaliser de très bonnes affaires», explique la DGCCRF. Elle a pourtant constaté que «57% des annonces vérifiées» au cours de l'enquête n'offrait «aucune baisse de prix, 19% une baisse moins importante qu'annoncée et 11% étaient en réalité des augmentations de prix». Pour mener son enquête, la répression des fraudes en France explique avoir relevé sur le site internet de Shein «les prix de plusieurs milliers de produits (prix de vente, prix barrés et pourcentage de réduction)» entre octobre 2022 et août 2023.

Autre agissement dénoncé: des «pratiques commerciales trompeuses» sur «la portée des engagements concernant les allégations environnementales» de Shein. Dans une déclaration à l'AFP, le groupe chinois affirme avoir «mis en oeuvre sans délai les actions correctives nécessaires, achevées dans un délai de deux mois» après avoir été notifiée par la DGCCRF «en mars 2024».

«L'ensemble des points soulevés» par l'enquête de la DGCCRF «a donc été traité depuis plus d'un an», affirme l'entreprise, en précisant que «ces ajustements n'ont eu aucun impact sur les prix finaux proposés aux consommateurs».

Shein assure par ailleurs que ISEL prend «très au sérieux ses obligations légales et réglementaires en France» et reste «pleinement engagé en faveur de la transparence et du respect de la réglementation française». De son côté, la DGCCRF indique qu'elle «maintient sa vigilance sur l'évolution des pratiques constatées à l'issue de ces enquêtes».