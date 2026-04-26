Le DDPS paie grassement des conseillers malgré leurs erreurs

Au DDPS, les consultants censés sécuriser les grands projets coûtent des millions et suscitent la controverse. Mandats opaques, dépendance et dérives relancent les critiques.

Patrick Gerber

Au sein du Département de la défense (DDPS), tout ne se déroule pas toujours sans accroc. Plusieurs grands projets d'acquisition, comme l'achat d'avions de chasse F-35, font régulièrement la une des journaux. Dans le contexte politique international actuel, la situation est particulièrement préoccupante. Des consultants externes, grassement rémunérés, étaient censés éviter ce genre de problème; or, ce système est aujourd'hui critiqué.

Depuis des mois, «SRF Investigativ» tentait de révéler l’identité des consultants en qualité et gestion des risques intervenant sur les projets les plus importants. Mais le DDPS a résisté et ne les a rendus publics qu'après une audience de conciliation auprès du préposé fédéral à la protection des données.

Les chiffres publiés sont alarmants: la Confédération a dépensé au total environ 15 millions de francs suisses en services de conseil pour 14 projets d’acquisition. Le seul projet Air2023, conseillé par un seul cabinet, a coûté près de 12 millions de francs. Air2023 comprend notamment les nouveaux avions de chasse et les systèmes de défense aérienne Patriot. Les critiques dénoncent non seulement le montant élevé des honoraires, mais aussi la dépendance potentielle à l’égard de certains consultants.

De plus, de nombreux mandats ont été attribués sans appel d'offres, comme le rapporte SRF Investigativ. Un ancien secrétaire général du DDPS figure aussi sur la liste. Mais cette situation devrait changer: le DDPS a désormais publié des appels d'offres pour les contrats de conseil relatifs à ses nouveaux projets de pointe.

Les scandales ne sont pas nouveaux

Le DDPS avait déjà été critiqué pour sa gestion des conseillers externes. Pendant la pandémie de Covid, un ancien officier de carrière a reçu 413'000 francs pour 15 mois d'activité de conseil. Un avocat lucernois avait alors déposé une plainte pénale.

En 2024, la décision de l'ancienne conseillère fédérale Viola Amherd d'employer sa collaboratrice personnelle de longue date au-delà de la limite d'âge de 70 ans imposée par la Confédération avait également créé des remous.