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Optimisme prudent
Les projets du DDPS sont «en bonne voie», mais un dossier pose problème

Le DDPS fait état de progrès sur ses grands projets. L'initiative Air2030, incluant les F-35A et Patriot, demeure toutefois en difficulté.
Publié: 18:56 heures
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Le DDPS fait état des progrès sur ses grands projets.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les grands projets du Département fédéral de la défense (DDPS) sont en bonne voie, assure mardi l'administration fédérale. L'optimisme reste toutefois relatif au vu de la hausse des prix. Fin 2025, plusieurs grands projets suscitaient des inquiétudes. Trois mois plus tard, la situation s'améliore, a indiqué le secrétaire général suppléant du DDPS, Robert Scheidegger.

Concrètement, 14 des 23 projets prioritaires d'une valeur totale de 20 milliards de francs devraient être considérés en bonne voie dans le prochain rapport officiel. Le projet Air2030, qui comprend l'acquisition des F-35A et des Patriot, reste lui dans le rouge. En clair, l'administration n'a actuellement pas les compétences ni les moyens de mener à bien le programme dans les temps.

«Suffisamment bon»

Robert Scheidegger note toutefois des progrès dans deux projets: celui de modernisation des télécommunications de l'armée et celui visant à renouveler les technologies de swisstopo. Le projet de l'office fédéral de topographie a été redimensionné au vu des économies prévues dans les finances fédérales. Son coût est passé à 35 millions de francs. Le projet des télécommunications de l'armée est budgétisé à 1,6 milliard de francs.

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Ces programmes n'ont toutefois pas encore atteint leur objectif. Des coûts supplémentaires sont à prévoir, surtout dans l'armement. Leurs responsables ont mis en avant un nouvel état d'esprit au sein du département de la défense ces dernières années. «Tout ne doit pas être parfait, mais plutôt suffisamment bon», a déclaré M. Scheidegger.

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