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Accident à Hinwil (ZH)
Un véhicule militaire se renverse, quatre recrues blessées

Mercredi après-midi à Hinwil (ZH), un véhicule militaire s'est renversé dans un giratoire, blessant quatre recrues. L'un des blessés a été évacué par hélicoptère.
Publié: 08.04.2026 à 16:39 heures
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
Le véhicule concerné est un Duro.
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ATS Agence télégraphique suisse

L'accident d'un véhicule militaire de type Duro dans un giratoire, mercredi après-midi à Hinwil (ZH), a fait quatre blessés, issus d'une école de recrues. Ces derniers ont été hospitalisés, dont un par hélicoptère.

L'accident est survenu dans un giratoire géant auquel aboutissent notamment une autoroute, une semi-autoroute et une route cantonale. Ce giratoire entoure à la fois un site de la police cantonale et un circuit de tests du TCS.

Le véhicule de transport de troupes a basculé sur le flanc, indique à Keystone-ATS un porte-parole de l'armée suisse. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident. Ce dernier a mobilisé de nombreuses ambulances et un hélicoptère de la Rega, selon le site en ligne du journal régional Zürcher Oberländer. La justice militaire a ouvert une enquête.

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