Le département de la conseillère fédérale Viola Amherd est celui qui distribue le plus d'honoraires de conseil dans la Berne fédérale. Photo: Keystone

Lucien Fluri et Daniel Ballmer

Les scandales sur les salaires trop élevés des consultants au sein du Département de la défense (DDPS) continuent. Pour commencer, on a appris que la conseillère fédérale Viola Amherd allait engager sa collaboratrice personnelle de longue date Brigitte Hauser-Süess au-delà de la limite d'âge de 70 ans à la Confédération. Elle est employée comme conseillère jusqu'à la fin de l'année, elle recevra 97'000 francs en trois mois.

Ensuite, des détails sur les mandats de l'ancien chef de l'armée de l'air Aldo C. Schellenberg sont sortis: il a reçu 156'000 francs pour environ un an et demi de travail de conseiller. Un ancien vice-directeur de l'Office fédéral du sport a reçu environ 180'000 francs en tant que conseiller en 2022/23.

Un autre cas vient maintenant s'ajouter à la liste! Un ancien officier de carrière a été engagé par le DDPS pendant la pandémie de Covid. L'homme a reçu 413'000 francs entre mars 2020 et mai 2021, comme le précise le «Tages-Anzeiger». Les plafonds financiers fixés au préalable pour le mandat auraient été dépassés à plusieurs reprises.

Un avocat dépose une plainte pénale

Selon les informations du «Tages-Anzeiger», un avocat lucernois a entre-temps déposé une plainte pénale. Il n'exclut pas une gestion déloyale ou un abus de pouvoir. L'avocat est convaincu que le conseiller aurait pu être engagé à des conditions plus avantageuses. Soit par le biais d'un contrat de travail ordinaire, soit en convoquant l'homme au service d'assistance Covid.

L'armée précise que l'homme était «prédestiné» à l'engagement pendant la crise du Covid en raison de ses connaissances préalables en matière de logistique. A l'époque, des centaines de millions de masques avaient dû être achetés en très peu de temps.

Les mandats font l'objet de critiques

Chaque année, la Confédération dépense davantage d'argent pour des conseils externes. Rien qu'en 2023, cela représentait 184 millions de francs, comme l'a rapporté la «NZZ am Sonntag». Selon ce rapport, le DDPS arrive en tête avec 54 millions. Suivent le département des transports du conseiller fédéral de l'Union démocratique du centre (UDC) Albert Rösti avec 52 millions et le département de l'intérieur de la magistrate socialiste (PS) Elisabeth Baume-Schneider avec 28 millions.

L'UDC veut mettre les points sur les i et mettre un terme aux «honoraires de conseil surévalués», comme nous l'avons déjà rapporté. Lors de la session d'hiver qui débutera prochainement, le conseiller national Mike Egger souhaite déposer une motion visant à limiter les dépenses de l'administration fédérale.