Parfois, plus, c'est vraiment plus. Ochsner Sport étend son réseau de filiales à 100 sites et se rapproche ainsi encore plus de sa clientèle dans toutes les régions.

Article rémunéré, présenté par Ochsner Sport

Que partagent les vététistes du Valais, les coureurs de Zurich et les skieuses des Grisons?

Tous aiment profiter du terrain de sport qu'est la Suisse. Et ce terrain vient justement de s’agrandir cette semaine: Ochsner Sport reprend 24 des anciens magasins SportX et compte désormais 100 points de vente dans tout le pays. C'est un tournant important, non seulement pour l’entreprise, mais aussi pour tous les sportifs.

Ce qui a commencé en 1961 avec une petite boutique est aujourd’hui le plus grand détaillant spécialisé en articles de sport de Suisse. Le slogan de la marque «La Suisse est notre terrain de sport», qui accompagne Ochsner Sport depuis 2019, devient plus fort que jamais. En zone rurale ou en plein centre-ville, les nouvelles filiales couvrent toutes les régions: de la Suisse romande au Mittelland en passant par la Suisse orientale. Pour les clients, cela signifie un meilleur accès, des trajets plus courts, ainsi qu’une offre élargie et plus complète en matière de services et d’expertise.

Ces portes s’ouvrent dès jeudi

Les premières ouvertures ont eu lieu la semaine dernière, notamment à Abtwil, Bülach, Langendorf, Sursee, Winterthour Grüze et Schönbühl. Ce jeudi 27 mars suivront notamment les filiales de Bâle Dreispitz, Berne Marktgasse, Carouge La Praille, Steinhausen et Thoune. D’autres sites comme Zurich Löwenstrasse ou Genève Balexert ouvriront en avril et mai.

Ouvertures le 27 mars:

Abtwil Säntispark

Amriswil

Bâle Dreispitz

Berne Marktgasse

Berne Westside

Brügg Centre Brügg

Buchs AG Wynecenter

Bülach Süd

Carouge La Praille

Crissier

Delémont M-Parc

Langendorf Ladedorf

Oftringen M-Parc

Schönbühl Shoppyland

Steinhausen – Centre commercial Zugerland

Sursee Surseepark

Thoune Oberland-Center

Uster West

Wädenswil Zürichsee Center

Wil Larag

Winterthour Grüzepark

Ouvertures en avril/mai:

Genève Balexert-Centre

Ibach Mythen Center

Zurich Löwenstrasse

Au cœur de l’action dès le début

Avec cette expansion, l’équipe s’agrandit également. Plus de 400 nouveaux collaborateurs, dont 95 apprentis, rejoignent la famille Ochsner Sport. Lors du Kick-off-Day au stade Wankdorf à Berne, ils ont été accueillis dans le cadre d’un atelier de deux jours au programme sportif varié et placé sous le signe de la convivialité. Les nouveaux membres de l’équipe apportent leur expérience, leur passion et leur expertise au bénéfice direct de la clientèle.

20% de rabais sur tout pour l'ouverture dans toute la Suisse Dès le 27 mars, les clients ne profiteront pas seulement d'une expertise sportive renforcée et d'une accessibilité encore meilleure, mais aussi d'une offre exceptionnelle dans toute la Suisse: à partir du 27.03, 20% de rabais seront accordés sur tout, dans tous les magasins Ochsner Sport ainsi que sur la boutique en ligne. C'est parti!

Tu trouveras tous les nouveaux points de vente sur ochsnersport.ch. Ou peut-être les découvriras-tu tout simplement… lors de ta prochaine randonnée, en courant, ou sur le chemin d'une future aventure sportive.