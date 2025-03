Article rémunéré, présenté par ASICS

Le sport ne fait pas que de développer des muscles. Et il n’est pas nécessaire de courir un marathon pour ressentir les bienfaits de l'activité physique: il est prouvé que l’exercice régulier améliore les performances cognitives. Une étude de l'Université de Bonn révèle que trente minutes d'entraînement modéré suffisent à activer le cortex préfrontal, le centre de contrôle du cerveau responsable de la concentration et de la prise de décisions éclairées. Cela entraîne ainsi une amélioration significative de la concentration. La Deutsche Sporthochschule Köln confirme également que la condition physique est associée à une meilleure performance mentale tout au long de la vie.

Le cerveau profite du sport à plusieurs niveaux. Une meilleure circulation sanguine permet d’apporter plus d’oxygène et d’énergie aux cellules nerveuses. En parallèle, l’exercice stimule la production de BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), une protéine essentielle à la formation de nouvelles connexions neuronales. Le résultat: des réactions plus rapides, une concentration accrue et une meilleure mémoire. Mais ce n'est pas tout: l’activité physique a aussi un effet positif sur l’humeur. Elle favorise la sécrétion de dopamine et de sérotonine, des hormones essentielles au bien-être et à la stabilité mentale.

Plus de confort pour plus de mouvement Le mouvement est le meilleur carburant pour le corps et l’esprit. ASICS conçoit des chaussures de course qui vous accompagnent à chaque pas, avec un amorti optimal, une stabilité accrue et un confort maximal. Bouger régulièrement ne renforce pas seulement les muscles, mais aussi l’esprit. Profitez du meilleur soutien pour chacun de vos pas avec ASICS, dès maintenant chez Ochsner Shoes. Move your body, move your mind. Le mouvement est le meilleur carburant pour le corps et l’esprit. ASICS conçoit des chaussures de course qui vous accompagnent à chaque pas, avec un amorti optimal, une stabilité accrue et un confort maximal. Bouger régulièrement ne renforce pas seulement les muscles, mais aussi l’esprit. Profitez du meilleur soutien pour chacun de vos pas avec ASICS, dès maintenant chez Ochsner Shoes. Move your body, move your mind. Découvrez et achetez ASICS dès maintenant!

Un entraînement pour les nerfs, dans le bon sens du terme

Le sport réduit aussi le taux de cortisol, l'hormone du stress. Cela explique pourquoi beaucoup de gens se sentent plus calmes et plus clairs d’esprit après une séance d'exercice.

Une étude de l'University College London démontre que trente minutes d’activité physique modérée suffisent à améliorer la mémoire chez les personnes de plus de 50 ans. Les neuroscientifiques sont unanimes: l’activité physique régulière maintient les capacités cognitives plus longtemps, quel que soit l’âge.

Le lien entre le corps et l’esprit n’est pas une découverte en soi. Dans l’Antiquité, l’activité physique était déjà considérée comme essentielle à la clarté d’esprit. Ce n'est donc pas par hasard que César a conquis la moitié de l’Europe à pied.

Un esprit sain dans un corps sain, c'est aussi la philosophie d’ASICS. Le nom même de la marque est l'anagramme de cette citation, en latin: «Anima Sana In Corpore Sano».

Quand l’esprit fatigue, le corps prend le relais

Le lien entre corps et esprit est plus important de nos jours que jamais. Le stress, l’hyperconnectivité et le mode de vie sédentaire pèsent sur le corps et l’esprit. Beaucoup de gens se sentent fatigués, déconcentrés et démotivés. Une solution simple existe pourtant et à portée de main: bouger!

Ressentez la différence! Avec ASICS, il n'y a pas de compromis: la technologie unique GEL™ garantit un amorti parfait et un confort maximal, que ce soit pour le sport, le quotidien ou vos prochaines aventures. Chaque pas devient plus léger, chaque mouvement plus fluide. Découvrez chez Ochsner Shoes ces chaussures qui allient innovation et design pour élever votre performance à un niveau supérieur. Avec ASICS, il n'y a pas de compromis: la technologie unique GEL™ garantit un amorti parfait et un confort maximal, que ce soit pour le sport, le quotidien ou vos prochaines aventures. Chaque pas devient plus léger, chaque mouvement plus fluide. Découvrez chez Ochsner Shoes ces chaussures qui allient innovation et design pour élever votre performance à un niveau supérieur. Trouvez dès maintenant votre chaussure idéale!

Même de courtes séances régulières ont un effet tangible. Des chercheurs de l’Université Harvard ont découvert que dix minutes de marche rapide suffisent à booster temporairement les fonctions cognitives. Pour des bénéfices à long terme, il est recommandé de pratiquer au moins 150 minutes d’activité modérée par semaine, soit environ 30 minutes, cinq jours par semaine. Peu importe le sport pratiqué.

Courir, faire du vélo, nager, marcher: l’essentiel est de bouger. Et la régularité est la clé. Intégrer l’exercice dans le quotidien apporte rapidement des effets positifs: une meilleure concentration, un moral en hausse et moins de stress.

Il faut dire que l’être humain n’est pas fait pour rester assis. Malgré tout, la sédentarité domine nos journées. Si on ne contrebalance pas ce mode de vie, les risques augmentent: problèmes de concentration, fatigue et même vulnérabilité aux troubles mentaux nous guettent.

La solution est simple: et ne demande ni abonnement, ni inscription.