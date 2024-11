1/6 Brigitte Hauser-Süess, la collaboratrice personnelle de la conseillère fédérale Viola Amherd, devrait déjà être à la retraite. Photo: Pascal Mora

Daniel Ballmer

Pour le conseiller national UDC Mike Egger, la limite a été définitivement atteinte. «La manière dont l'argent du contribuable est dépensé ici n'est tout simplement pas acceptable», s'insurge-t-il. «C'est un scandale de voir comment des consultants externes peuvent vider les caisses.»

Le cas de Brigitte Hauser-Süess a fait déborder le vase. Après que la conseillère fédérale du Centre Viola Amherd a dû définitivement mettre son bras droit à la retraite en octobre, à l'âge de 70 ans, elle continue tout simplement à l'employer comme conseillère externe jusqu'à la fin de l'année. Ce mandat coûte 1140 francs au contribuable… par jour! Et la Valaisanne n'est pas la seule. Comme l'a révélé Blick, le Département de la défense (DDPS) de Viola Amherd alimente considérablement la retraite d'autres ex-cadres supérieurs grâce à des mandats de conseil lucratifs.

184 millions pour des conseillers externes

Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Chaque année, la Confédération dépense davantage d'argent pour des consultations externes. Rien qu'en 2023, ce sont 184 millions de francs qui ont été dépensés, comme le rapporte la «NZZ am Sonntag». Selon ce rapport, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est en tête avec 54 millions. Suivent le département des transports du conseiller fédéral UDC Albert Rösti avec 52 millions et le département de l'Intérieur de la magistrate PS Elisabeth Baume-Schneider avec 28 millions.

L'UDC veut mettre les points sur les i et mettre un terme aux «honoraires de conseil surévalués». Lors de la session d'hiver qui débutera prochainement, le conseiller national Mike Egger souhaite déposer une motion visant à limiter les dépenses correspondantes de l'administration fédérale. «Je ne suis pas du tout opposé de manière générale à un regard extérieur. Mais les mandats doivent être clairement réglementés et transparents», estime Mike Egger.

Les mandats de conseil devraient à l'avenir être mis au concours et être accessibles au public. «Il n'est pas acceptable que des subordonnés loyaux soient simplement récompensés», souligne le conseiller. Et les honoraires de conseil doivent être liés à des résultats mesurables. Après tout, le secteur privé procède ainsi depuis longtemps, explique Mike Egger. «Pourquoi l'État ne fait-il pas de même, cela soulève déjà des questions.» Parallèlement, «les cadres bien payés de l'administration» devraient eux-mêmes remettre en question les stratégies, les processus, les projets ainsi que leurs supérieurs de manière critique et exigeante.

Réduire les dépenses de moitié

L'UDC fait donc pression. Concrètement, le montant maximal des mandats de conseil devrait être réduit à la moitié des dépenses de l'année en cours. Pour le parti, cela doit suffire. «Il est incompréhensible que, malgré l'augmentation constante des dépenses de personnel, la Confédération dépense en même temps toujours plus de moyens pour des conseillers externes», estime Mike Egger.

Le DDPS semble tout à fait conscient que l'augmentation du nombre de conseillers externes suscite des critiques. Le département n'a pas voulu révéler à la «NZZ am Sonntag» combien de contrats de services existent actuellement avec des mandataires externes. Au Parlement, cela provoque des froncements de sourcils. Ainsi, le conseiller aux États du Centre Peter Hegglin trouve lui aussi agaçant que de plus en plus de tâches soient externalisées. «Les employés de la Confédération doivent prendre leurs responsabilités et faire leur travail au lieu de le confier à des tiers», a déclaré le président de la Délégation des finances, cité par le journal.